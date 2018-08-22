不角逐歐洲央行總裁 德擬將爭取歐盟執委會主席

歐盟重要職位由那一個國家擔任，得顧及區域和大小國之間的平衡，一向是各國檯面下較勁的戰場。

明年是歐盟決定性的一年。英國將在3月29日脫歐。5月底，27個會員國舉行歐洲議會選舉。10月，歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）與歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）都將卸任。

（中央社記者林育立柏林22日專電）歐盟執委會主席與歐洲中央銀行總裁這兩個歐盟最重要的職位，明年將出缺。德國媒體盛傳，總理梅克爾不堅持歐洲央行總裁由德國人出任。

一名德國政府高層人士告訴「商報」（Handelsblatt），梅克爾帶領的德國，優先爭取的不是歐洲中央銀行總裁職位，而是歐盟執委會主席，因為歐洲央行總裁帶來的主要是聲望，可是後者更具政治影響力。

事實上，德國原本打算推舉聯邦銀行總裁魏德曼（Jens Weidmann）接任歐洲央行總裁。鑑於德國對歐元區經濟的重要性，由他出任也符合許多國家的期望。

不過，魏德曼向來反對寬鬆的貨幣政策，多次批評德拉吉買公債刺激經濟，被視為「鷹派」的他在南歐國家備受爭議。梅克爾因此決定改變策略，德國改為爭取歐盟執委會主席，增加成功的機會。

如果德國角逐歐盟執委會主席大位，商報指出，最有可能出線的人選是國防部長范德賴恩（Ursula vonder Leyen）、歐洲議會人民黨團主席韋柏（ManfredWeber）及經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）。（編輯：陳俊碩）1070823