不角逐歐洲央行總裁 德擬將爭取歐盟執委會主席

（中央社記者林育立柏林22日專電）歐盟執委會主席與歐洲中央銀行總裁這兩個歐盟最重要的職位，明年將出缺。德國媒體盛傳，總理梅克爾不堅持歐洲央行總裁由德國人出任。
德國擬將改為爭取歐盟執委會主席這個歐盟最高行政機關首長的職位。
明年是歐盟決定性的一年。英國將在3月29日脫歐。5月底，27個會員國舉行歐洲議會選舉。10月，歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）與歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）都將卸任。
歐盟重要職位由那一個國家擔任，得顧及區域和大小國之間的平衡，一向是各國檯面下較勁的戰場。
一名德國政府高層人士告訴「商報」（Handelsblatt），梅克爾帶領的德國，優先爭取的不是歐洲中央銀行總裁職位，而是歐盟執委會主席，因為歐洲央行總裁帶來的主要是聲望，可是後者更具政治影響力。
事實上，德國原本打算推舉聯邦銀行總裁魏德曼（Jens Weidmann）接任歐洲央行總裁。鑑於德國對歐元區經濟的重要性，由他出任也符合許多國家的期望。
不過，魏德曼向來反對寬鬆的貨幣政策，多次批評德拉吉買公債刺激經濟，被視為「鷹派」的他在南歐國家備受爭議。梅克爾因此決定改變策略，德國改為爭取歐盟執委會主席，增加成功的機會。
如果德國角逐歐盟執委會主席大位，商報指出，最有可能出線的人選是國防部長范德賴恩（Ursula vonder Leyen）、歐洲議會人民黨團主席韋柏（ManfredWeber）及經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）。（編輯：陳俊碩）1070823