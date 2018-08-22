亞運棒球賽 總教練估坐三望二搶一

中華隊總教練許順益表示，韓國隊這次實力堅強，「不只是一時之選，而且是精挑細選」，奪冠呼聲最高；中華隊與日本隊的實力相近，一定會努力以赴，以「坐三、搶二、望一」目標，面對這次的亞運比賽。

亞運中華棒球代表團上午8時45分搭機前往印尼，選手士氣如虹，強調穿著國家隊服出征，一定有壓力，但是，一定會盡到最大的努力，拚出最好的成績。

亞運最前線（中央社記者邱俊欽桃園機場23日電）亞洲運動會在印尼雅加達巨港舉行，中華棒球代表隊今天搭機出賽，總教練許順益表示，中華隊的實力與日本相近，目前設定的目標是「坐三、望二、搶一」。

許順益談到，這次中華隊的選手當中結合了職棒、業餘等各種球隊隊員，也希望拚戰出好成績。

他說，棒球畢竟是台灣的國球，教練與選手一定有壓力，國人也有一定的期待，尤其這一次是職棒與業餘的整合，球員們都很興奮，大家一條心，爭取最好的成績，希望為國家帶來榮耀。

中華隊狀況不錯的投手林樺慶預計先發對戰韓國隊，林樺慶說，他個人已經準備好了，希望能夠拿出最佳的臨場表現。

中華隊選手登機前合影留念，同時高喊：「中華隊，讚」，許多搭機的旅客也大喊中華隊加油，場面相當熱烈。

亞運各項賽事已陸續登場，中華隊連日來在空氣步槍、長拳、跆拳道、保齡球、散打等項目中都有奪牌與優異的成績表現。（編輯：梁君棣）1070823