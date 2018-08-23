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摩根大通：今年剩餘日子 全球股市表現將優於美股

鉅亨網2018/08/23 08:09
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摩根大通表示，美國和國際股市之間相對表現不相關的奇異現象將不會持續下去，今年剩餘時間，國際股市的表現將優於美股。

定量和衍生策略師 Marko Kolanovic 週二報告指出，「最近美股表現和國際股市表現的分歧是歷史上前所未見，例如價格動能，美股利多而歐洲和新興市場利空，無論是回溯 1 個月、3 個月、6 個月和 12 個月皆然，這是過去從沒發生的事。」

今年美股表現明顯優於新興市場股市，今年至週二，S&P 500 上漲 7%，而同時期 iShares MSCI 新興市場 ETF (EEM-US) 卻下跌 9%。

EEM 走勢

Kolanovic 指出，由於全球市場間的相關走向如此前所未見，所以不可能持續下去。

「換句話說，一定會發生一些變化，不是美股下跌就是新興市場和歐洲股市跟上並走高。」

他指出，如果中美貿易戰狀況惡化，市場恐怕會大幅下跌，但中美貿易衝突預期會解決。

「我們相信，貿易戰將會避免升級，最終貿易的解決方案和美元走疲將會讓風險收斂。」

摩根大通另一位分析師 Bram Kaplan 週二在報告上解釋，所謂的「風險收斂」，這是指新興市場的表現將優於美股，美股雖然還會再上漲，但幅度不會像國際股市那樣大。

以此預測來說，摩根大通建議買進 2018 年 12 月的 iShares MSCI 新興市場 ETF 看漲期權，且如果 iShares MSCI 新興市場 ETF 到年底的表現超越 S&P 500，應買進會因此上漲的衍生商品。

 

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