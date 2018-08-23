摩根大通：今年剩餘日子 全球股市表現將優於美股

摩根大通表示，美國和國際股市之間相對表現不相關的奇異現象將不會持續下去，今年剩餘時間，國際股市的表現將優於美股。

定量和衍生策略師 Marko Kolanovic 週二報告指出，「最近美股表現和國際股市表現的分歧是歷史上前所未見，例如價格動能，美股利多而歐洲和新興市場利空，無論是回溯 1 個月、3 個月、6 個月和 12 個月皆然，這是過去從沒發生的事。」

今年美股表現明顯優於新興市場股市，今年至週二，S&P 500 上漲 7%，而同時期 iShares MSCI 新興市場 ETF (EEM-US) 卻下跌 9%。