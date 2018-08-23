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政治

名家論壇》唐湘龍／下一場823在台灣

文／唐湘龍2018/08/23 08:19
▲1958年823砲戰期間，蔣經國多次前往金門前線視察。圖為「英雄影展暨畫展」展出歷史照片。（圖／NOWnews 資料照，記者呂烱昌攝 )
▲1958年823砲戰期間，蔣經國多次前往金門前線視察。圖為「英雄影展暨畫展」展出歷史照片。（圖／NOWnews 資料照，記者呂烱昌攝 )

今天是「823」砲戰六十周年紀念。

我會特別紀念這個日子。我的父親當時在金門。他的晚年偶而還是會摸摸腿上的傷疤，他說被砲彈的破片割傷。他深夜做夢時常淒厲嚎叫，醒來問他，他總說因為夢到自己重回那場槍林彈雨的戰事。

他只是小小通訊兵。他坦白說他膽子很小。他說他其實很害怕。

他說。他說。我常常聽他說。我說那場戰爭保衛了台灣，他的反應有點茫然。他只想活命，沒打算偉大。我的家庭是有戰爭記憶的，所以，我對戰爭絕不浪漫。

我只是想起蘇芮曾經唱過一首「鋼鐵的心」，紀念「823」。歌詞的最後：「就算無名，也頂天立地。」這一天，當下的台灣人起碼該對六十年前參戰的戰士，不論存歿，有如此感恩之心。

六十年，就是一甲子。天干、地支全部走一輪。這是中國人紀年方式裡特有的進位。過去，人很少能活到六十歲，一甲子。所以，六十大壽往往比五十、七十，更盛大。那是一種歷史完整走過一個輪迴的感覺。

你知道今年是戊戌年嗎？所以，「823」砲戰的1958年也是戊戌年。再往前推一甲子，就是清光緒的戊戌變法。現代史上，每逢戊戌，都是「大年」。都有「大事」。我不懂怪力亂神，但研究易經的朋友總是這麼說。

我問：今年會出什麼大事嗎？朋友們說，卦象上是會，但不知道會是什麼事。

但這不是我要說的重點。六十年前的這場戰爭，是國共內戰系列裡最後一次大規模交火。四十七萬發砲彈，從三面射向金門與烈嶼。平均每一吋的土地都被炸過。那是中美協防條約簽定後的第四年，有一種說法，毛澤東是為了測試美國第七艦隊的協防範圍到底包不包括金馬？事實証明，協防條約也好，之後的台灣關係法也好，關於台灣安全的定義，都只有台澎，不及金馬。當時決定死守金馬的，是蔣介石。為了証明決心，甚至派出了他的兒子蔣經國親赴金門。

這個決定，讓金門從此成了台澎的前線。福建省的金門縣設定成戰區，讓台灣省的二十多個縣市七十多年免於戰火。但台灣人並不領情，金門人更充滿怨懟。我要講的重點是：紀念歸紀念，但金門人是絕對不會容許自己再一次成為台灣的防彈衣。

我要講的重點是：兩岸如果還有可能發生戰爭，下一場戰爭的戰場一定在台灣本島。台灣的獨派拒絕和共產黨簽下「和平協議」，但月初的「金廈通水」，在政治意義上，就是金門與廈門的「和平協議」。在情感上，金門已經回歸。

不必貼金門標籤。一、台灣從來沒有設身處地為金門想過，為台灣擋砲彈，彷彿金門的天職。二、下一場戰爭，一定是因為台獨。既然是台獨，自己的屁股自己擦，福建省金門縣更沒有必要當代罪羔羊。

過去七十年，許多金門朋友來到台灣就學、就業、定居。每逢年節，台金航線一票難求，就說明了金門人人數眾多，而且，仍然心懷故鄉。但金門人普遍對所謂的台灣人沒有好感。一方面是戰爭記憶，總覺得台灣人不知感恩。再方面，使用閩南語的金門人普遍覺得台灣人「夜郎自大」，對於「唐山過台灣」的閩南人、閩南語、閩南文化，都簡化成台灣人、台灣話、台灣文化，既不懂得尋根溯源，更是一種「認同偷竊」。

以目前的政治形勢來看，台灣正在「預約」下一場戰爭。從這個邏輯上，民進黨始終反對「和平協議」其實是對的。因為台獨一定戰爭。下一場戰爭，一定跟台獨有關。也因此，一個負責任的民進黨不可以迴避「戰爭假設」。要清楚的告訴支持者，台獨一定帶來戰爭，但為了台獨，我們不惜一戰。

蔡英文總統雖然沒有說這麼白，但卻一直在做準備。蔡總統把國防工業做為五大重點產業之一，天上飛的、海裡游的、地上跑的，全方位都想發展。這個政府也一直訴求民眾：解放軍威脅台灣安全，必須投入更多軍事預算抗衡。但這其實不是事實。

事實是：台灣目前的GDP大約是大陸的4.5%左右，但台灣目前的軍事預算卻大約是大陸的6.3%。換句話說，以GDP的比例來說，台灣的軍事投入已經過多。更何況，解放軍今年的軍費支出增長就達8.1%，這種增幅當然不是為了台灣，但台灣要想再跟上這種增幅，更是天方夜譚。

兩岸失衡的不是軍事，而是政治。台灣目前的軍事支出已經合理，但政治失衡才導致安全係數不足。這種政治失衡，花再多錢買軍火也補不起來。只會對其他部門產生排擠，進一步傷害了台灣因應未來發展的需要。

解放軍想不想打仗？我的看法是：當然想。而且超想。因為，自從1979年和越南的邊界戰爭之後，解放軍已經四十年沒有打過仗了。一個崛起中的大國，軍事將領都沒有戰爭經驗，全靠演習分數決定升遷，這是很危險的事。美國為什麼每隔幾年就要找個理由打仗，讓軍人練拳頭？你看他的高階將領全都有實戰經驗就知道了。

每一個解放軍都知道，「解放軍」一直沒改名，是因為還有一個地方沒有解放。希望台獨不要太阿倒持，授人以柄，讓解放軍有一個冠冕堂皇解放台灣的理由。

最後，謝謝那些曾經和我父親一樣，在「823」浴血奮戰的前輩們。你們的犧牲，帶給我不匱乏的和平。和幸福。

●作者：唐湘龍／資深新聞工作者、政論節目資深評論員、電台節目主持人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇823砲戰軍事預算國防工業
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