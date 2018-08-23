工研院AIdea平台 用AI預測小黃載客熱點

（中央社記者韋樞台北23日電）工研院推出「人工智慧共創平台AIdea」，強力支援產業發展人工智慧(AI)應用，其中台灣大車隊參與計畫，可預測未來特定時間和地點的乘車需求，以增加載客率，減少空車和廢氣排放。

工研院產業科技國際策略發展所(IEK)Consulting研究預測，至2020年全球人工智慧應用主要成長力道將來自製造業、零售業、金融投資業、醫療業等。

工研院表示，推出「人工智慧共創平台AIdea平台」是希望缺乏研發人員的中小企業能先準備好資料，再由平台工作人員協助企業進行資料的質量分析、評估AI技術應用的有效性，訂定AI應用的發展議題，解決企業不知能否導入AI、不知如何有效找出AI應用發展的窘境，最後將資料登載於平台上，並由學界取得資料後研發演算法和模型，提供有效的解決方案，再經平台媒合，期望解決產業問題。