工研院AIdea平台 用AI預測小黃載客熱點

（中央社記者韋樞台北23日電）工研院推出「人工智慧共創平台AIdea」，強力支援產業發展人工智慧(AI)應用，其中台灣大車隊參與計畫，可預測未來特定時間和地點的乘車需求，以增加載客率，減少空車和廢氣排放。
工研院產業科技國際策略發展所(IEK)Consulting研究預測，至2020年全球人工智慧應用主要成長力道將來自製造業、零售業、金融投資業、醫療業等。
工研院表示，推出「人工智慧共創平台AIdea平台」是希望缺乏研發人員的中小企業能先準備好資料，再由平台工作人員協助企業進行資料的質量分析、評估AI技術應用的有效性，訂定AI應用的發展議題，解決企業不知能否導入AI、不知如何有效找出AI應用發展的窘境，最後將資料登載於平台上，並由學界取得資料後研發演算法和模型，提供有效的解決方案，再經平台媒合，期望解決產業問題。
目前已有200家業者參與這個平台，其中台灣大車隊進行載客熱點預測。它是經由分析計程車乘客的歷史時間與地點資料來預測未來特定時間和地點的乘車需求。台灣大車隊提供了2016年2月1日到2017年1月31日北市內湖區車機約411萬餘筆資料，經由AIdea團隊規劃清理成25個地理區塊資料，來預測特定區塊在某一段時間中各時段乘車需求。
工研院表示，藉由參與這個平台尋求合宜的預測模型，妥善運用模型有效媒合司機與乘客、增加載客率、減少空車、降低等車時間和廢氣排放，做為智慧城市的重要參考。
另外，台北醫學大學也參與平台進行「國人就醫的共病案例數預測」。工研院指出，這項計畫是指同一病患在同一年度內同時發生過的疾病視為「共病」；這項議題的資料是國人過去三年登錄在全民健保資料庫的疾病就診紀錄，經台北醫學大學進一步彙整後計算「共病」的統計資料，議題設計為參考所有年齡層和性別組合共19個區段的共病統計數據，預測女性40到49歲的共病案例數。
工研院指出，藉由這個平台來預測特定性別在特定年齡的共病案例數，以提升透過數據來探索醫病關聯的掌握程度，提升預防醫學的水準，發揮預防重於治療的效果。（編輯：楊凱翔）1070823