影／823勝利一甲子　馬英九赴金門向烈士獻花致敬

為紀念金門823砲戰六十周年紀念日，國防部今(23)日於金門擎天廳辦理「八二三戰役60周年紀念大會」，由國防部長嚴德發主持，並邀請遺族代表與參戰官兵參加，前總統馬英九也在金門縣籍民意代表陪同下，前往太武山公墓獻花致敬。
嚴德發致詞時表示，參戰的先進與過往犧牲奉獻烈士都是中華民國安定繁榮的守護者，當年因為有英雄們無懼漫天砲火、不畏犧牲戎守前線，奠定中華民國生存與安定繁榮，這種「只見一義、不畏生死」的大愛精神，深值全體官兵敬佩與推崇。
嚴德發說，823慘烈的砲戰造成的民宅損傷、古蹟破壞乃至於生命財產的損失，讓我們知道烽火無情與殘酷，而戰爭遺留的傷痕，則在戰役後由國軍部隊與金門民眾的通力合作下，讓金門戰地慢慢重啟新生。
八二三紀念活動是由國防部主辦，除了參戰老兵與後人之外，中央部會僅邀請退輔會副主委呂嘉凱出席，總統府與行政院都沒派人出席。前總統馬英九則是在金門縣籍國民黨立委楊鎮浯等人陪同下，前往太武山公墓向烈士獻花致敬。
馬英九前往太武山公墓致敬，刻意與嚴德發致祭時間錯開，結束後隨即離開，馬英九並未發表任何談話。
▲823戰役六十周年，國防部長嚴德發23日前往太武山公墓向烈士上香獻花致敬。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.8.23)