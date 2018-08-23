NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈浪費2個金牌點　詹家姊妹僅獲銀牌洪榮宏再轟陳施羽　離婚日想不起來遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

影／823勝利一甲子　馬英九赴金門向烈士獻花致敬

記者呂炯昌／金門報導2018/08/23 12:12
▲823戰役六十周年，前總統馬英九23日在金門縣籍國民黨立委楊鎮浯等人陪同下，前往太武山公墓向烈士獻花致敬。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.8.23)
▲823戰役六十周年，前總統馬英九23日在金門縣籍國民黨立委楊鎮浯等人陪同下，前往太武山公墓向烈士獻花致敬。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.8.23)

為紀念金門823砲戰六十周年紀念日，國防部今(23)日於金門擎天廳辦理「八二三戰役60周年紀念大會」，由國防部長嚴德發主持，並邀請遺族代表與參戰官兵參加，前總統馬英九也在金門縣籍民意代表陪同下，前往太武山公墓獻花致敬。

嚴德發致詞時表示，參戰的先進與過往犧牲奉獻烈士都是中華民國安定繁榮的守護者，當年因為有英雄們無懼漫天砲火、不畏犧牲戎守前線，奠定中華民國生存與安定繁榮，這種「只見一義、不畏生死」的大愛精神，深值全體官兵敬佩與推崇。

嚴德發說，823慘烈的砲戰造成的民宅損傷、古蹟破壞乃至於生命財產的損失，讓我們知道烽火無情與殘酷，而戰爭遺留的傷痕，則在戰役後由國軍部隊與金門民眾的通力合作下，讓金門戰地慢慢重啟新生。

八二三紀念活動是由國防部主辦，除了參戰老兵與後人之外，中央部會僅邀請退輔會副主委呂嘉凱出席，總統府與行政院都沒派人出席。前總統馬英九則是在金門縣籍國民黨立委楊鎮浯等人陪同下，前往太武山公墓向烈士獻花致敬。

馬英九前往太武山公墓致敬，刻意與嚴德發致祭時間錯開，結束後隨即離開，馬英九並未發表任何談話。


▲823戰役六十周年，國防部長嚴德發23日前往太武山公墓向烈士上香獻花致敬。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.8.23)

 

 

關鍵字823砲戰馬英九金門太武山
柯推16條共同訴求　要同框先簽名蔡回首823：團結是台海和平基石

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan