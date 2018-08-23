影／823勝利一甲子　馬英九赴金門向烈士獻花致敬

為紀念金門823砲戰六十周年紀念日，國防部今(23)日於金門擎天廳辦理「八二三戰役60周年紀念大會」，由國防部長嚴德發主持，並邀請遺族代表與參戰官兵參加，前總統馬英九也在金門縣籍民意代表陪同下，前往太武山公墓獻花致敬。

嚴德發致詞時表示，參戰的先進與過往犧牲奉獻烈士都是中華民國安定繁榮的守護者，當年因為有英雄們無懼漫天砲火、不畏犧牲戎守前線，奠定中華民國生存與安定繁榮，這種「只見一義、不畏生死」的大愛精神，深值全體官兵敬佩與推崇。

嚴德發說，823慘烈的砲戰造成的民宅損傷、古蹟破壞乃至於生命財產的損失，讓我們知道烽火無情與殘酷，而戰爭遺留的傷痕，則在戰役後由國軍部隊與金門民眾的通力合作下，讓金門戰地慢慢重啟新生。