人帥真好？熟女看屋凍未條　和男房仲「急滾上床」

約房仲「看屋」劇情神展開！台北一名熟女去（ 2017 ）年底相約林姓房仲看房，兩人互看對眼竟直接在主臥室內發生性關係，林男甚至獻出花言巧語「我是妳的心靈導師」哄女方，事後兩人持續聯絡，相約見面、吃飯，不過女方越想越不對勁，反控告林男性侵，最終則因罪證不足不起訴。

綜合媒體報導，去年 11 月底，熟女因心情不好，到台北萬華區剛完工的實品屋看房散心，由外型俊俏的林姓房仲負責接洽，兩人在看房過程中相談甚歡，女子向其吐露苦水，林男則安慰道「我是妳的心靈導師」，並宣稱她需要人陪伴時隨時可以見面，讓女方動心，兩人便在實品屋主臥室內擦槍走火滾上床。