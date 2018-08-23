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人帥真好？熟女看屋凍未條　和男房仲「急滾上床」

社會中心／台北報導2018/08/23 08:41
▲台北一名熟女去（ 2017 ）年底相約林姓房仲看房，兩人互看對眼竟直接在主臥室內發生性關係，事後女方卻反控告性侵。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲台北一名熟女去（ 2017 ）年底相約林姓房仲看房，兩人互看對眼竟直接在主臥室內發生性關係，事後女方卻反控告性侵。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

約房仲「看屋」劇情神展開！台北一名熟女去（ 2017 ）年底相約林姓房仲看房，兩人互看對眼竟直接在主臥室內發生性關係，林男甚至獻出花言巧語「我是妳的心靈導師」哄女方，事後兩人持續聯絡，相約見面、吃飯，不過女方越想越不對勁，反控告林男性侵，最終則因罪證不足不起訴。

綜合媒體報導，去年 11 月底，熟女因心情不好，到台北萬華區剛完工的實品屋看房散心，由外型俊俏的林姓房仲負責接洽，兩人在看房過程中相談甚歡，女子向其吐露苦水，林男則安慰道「我是妳的心靈導師」，並宣稱她需要人陪伴時隨時可以見面，讓女方動心，兩人便在實品屋主臥室內擦槍走火滾上床。

事後，雙方持續透過通訊軟體保持聯絡，並相約見面、吃飯，此後 20 天內甚至發生 3 次性關係。女方後來前往大陸又遇到類似的事情，返台後她越想越不對勁，認為男人都是一個樣，只會玩弄女人的肉體，最終反咬林男性侵。

林男到案後直喊冤，強調兩人在性行為過程中並沒有發生任何暴力脅迫的情況，是兩情相悅，且後來都有見面、聊天，對於遭指控性侵感到無奈至極；女方則表示，看屋當下就覺得自己有異，當林男主動脫她衣服時就應該要抗拒，但看對方「長相不差」於是就任他擺佈，最終檢察官認為林男罪證不足，做出不起訴處分。

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