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調研機構：2024年亞馬遜市值將達2.5兆美元 A

鉅亨網2018/08/23 08:28
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美國證券研究公司 MKM Partners 週三發布最新報告，估計亞馬遜 (AMZN-US) 市值到 2024 年之前可望達到 2.5 兆美元，最大主因來自獲利豐厚的雲端業務。

MKM 分析師 Rob Sanderson 週三表示，亞馬遜的 AWS 未來 6 年後價值就會達 1 兆美元，比現在整間公司的市值 (9290 億美元) 還高。

本月稍早，蘋果市值甫經過 1 兆美元的里程碑。

「我們仍認為，現在對投資者來說，亞馬遜是最棒的長期成長投資標的。」他將亞馬遜 12 個月的目標價自 1840 美元調升至 2215 美元。

除了 AWS 利潤改善以外，Sanderson 預期亞馬遜在經過 2016 年和 2017 年積極擴張後，實現營運的獲利能力更高，且他也看重亞馬遜重金投資鮮食運輸的舉動。亞馬遜去年支出 134 億美元收購全食超市。

Sanderson 估計，到 2025 年前，亞馬遜將掌控 14.5% 美國零售市場，超越沃爾瑪 (WMT-US)。

至於 AWS，他認為 2024 年該單位營業利潤率達 35%，較今年第二季的 26.9% 或 2015 年底達到的高點 28.5% 等水準提升。2025 年之前，AWS 將在亞馬遜獲利總額 880 億美元中占比近 32%。

即使如此，Sanderson 的研究模組卻也發現，明年 AWS 成長年率將自今年的 46% 放緩至 37%。最近幾季，谷歌 (GOOG-US) 和微軟 (MSFT-US) 均表示，他們預期自家的公共雲成長速度會較市場領導者 AWS 還快。

亞馬遜股價走勢

 

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