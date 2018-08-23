美智庫：衛星圖像顯示北韓停止拆卸飛彈發射場

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）儘管北韓領導人金正恩6月在峰會向美國總統川普承諾致力邁向朝鮮半島非核化，華府智庫今天報告指出，上週衛星圖像顯示，北韓在8月上半月停止拆卸飛彈發動機測試場的工作。

華府智庫「北緯38度」（38 North）指出，商業衛星本月16日拍到的北韓西海衛星發射場（SohaeSatellite Launching Station）圖像顯示，自本月3日以來，這處場地的發動機測試台或發射台「均無顯著的拆卸活動」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月曾表示，有消息指出北韓已展開西海衛星發射場設施拆卸，符合金正恩於6月12日在新加坡峰會對川普的承諾。