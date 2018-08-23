美智庫：衛星圖像顯示北韓停止拆卸飛彈發射場

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）儘管北韓領導人金正恩6月在峰會向美國總統川普承諾致力邁向朝鮮半島非核化，華府智庫今天報告指出，上週衛星圖像顯示，北韓在8月上半月停止拆卸飛彈發動機測試場的工作。
華府智庫「北緯38度」（38 North）指出，商業衛星本月16日拍到的北韓西海衛星發射場（SohaeSatellite Launching Station）圖像顯示，自本月3日以來，這處場地的發動機測試台或發射台「均無顯著的拆卸活動」。
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月曾表示，有消息指出北韓已展開西海衛星發射場設施拆卸，符合金正恩於6月12日在新加坡峰會對川普的承諾。
根據「北緯38度」報告，自7月至8月初，拆卸飛彈發動機測試台的工作出現明顯進展，但表示：「之前被拆卸的組件仍堆疊在地面上。」
報告指出，發射台的軌道式傳送裝置的拆卸工作似乎也停止，目前並不清楚，之前的作業是否與結構拆解或修正有關。
「北緯38度」發布這項報告之際，正值外界對北韓是否願意配合美國要求放棄核武的質疑聲浪高漲。
白宮未對此立即置評。
聯合國核子監察機構國際原子能總署（International Atomic Energy Agency，IAEA）19日報告指出，未發現北韓已停止核子活動的任何跡象。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1070823