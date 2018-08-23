施政獲肯定 劉增應尋求連任最大利器

（中央社馬祖23日電）年底縣市長選舉，連江縣呈現三搶一局面，現任國民黨籍縣長劉增應尋求連任，挑戰的有樹黨提名的蘇柏豪，以及前立委魏耀乾。劉增應上任以來，在交通、醫療、觀光等重大施政上獲得大多數民意支持，成為劉增應尋求連任最大利器。

因特殊歷史背景，連江縣1992年解除戰地政務，回歸地方自治，隔年選出第一任民選縣長，直到現在長期以來一直是藍色執政，其他黨派也缺少經營，連江縣可說是中國國民黨的鐵票部隊，相較其他縣市選情相對穩定。

2018年連江縣長選情，國民黨徵召現任縣長劉增應參選，劉增應在2014年上任以來，力推馬祖觀光，舉辦馬拉松路跑、行銷藍眼淚，今年8月初成立馬祖藍眼淚生態館，大大曝光馬祖國際能見度，觀光旅遊人數年年創下新高，帶動馬祖各行各業蓬勃發展，許多在台的青年人願意回流馬祖。