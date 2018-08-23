施政獲肯定 劉增應尋求連任最大利器

（中央社馬祖23日電）年底縣市長選舉，連江縣呈現三搶一局面，現任國民黨籍縣長劉增應尋求連任，挑戰的有樹黨提名的蘇柏豪，以及前立委魏耀乾。劉增應上任以來，在交通、醫療、觀光等重大施政上獲得大多數民意支持，成為劉增應尋求連任最大利器。
因特殊歷史背景，連江縣1992年解除戰地政務，回歸地方自治，隔年選出第一任民選縣長，直到現在長期以來一直是藍色執政，其他黨派也缺少經營，連江縣可說是中國國民黨的鐵票部隊，相較其他縣市選情相對穩定。
2018年連江縣長選情，國民黨徵召現任縣長劉增應參選，劉增應在2014年上任以來，力推馬祖觀光，舉辦馬拉松路跑、行銷藍眼淚，今年8月初成立馬祖藍眼淚生態館，大大曝光馬祖國際能見度，觀光旅遊人數年年創下新高，帶動馬祖各行各業蓬勃發展，許多在台的青年人願意回流馬祖。
劉增應上任後，以解決民眾需求為優先，陸續推動仁愛示範住宅暨社會住宅案、新購3000噸島際交通船、興建連江縣國民體育中心、北竿新醫療社福大樓等重大民生工程。
同時，積極向中央爭取興建南北竿跨海大橋以及第二家航空公司進駐，全力解決馬祖民眾最關心的「行」的問題。
在平面媒體施政滿意度調查，劉增應連續兩年奪冠，施政成績名列前茅，施政方向貼近民意，成為劉增應尋求連任最大利器。
2016年曾代表樹黨參選連江縣立委的蘇柏豪，今年轉換跑道參選縣長。
蘇柏豪主張公民參政，這些年來深耕地區，四處訪問基層，發掘馬祖現有問題，關注如海洋保育、老樹資源以及文化保存等議題，同時著墨困擾馬祖多年的交通問題。
此外，蘇柏豪號召青年關注社會議題，政見之一還包括馬祖正名，將連江縣正式更名為更多人所熟悉的「馬祖縣」，他期許為馬祖帶來一股改變的新力量。
第三位參選人是曾經擔任第一屆增額立委、第二屆立委的魏耀乾，過去曾代表民主進步黨參加連江縣立委選舉落選，今年突然宣布以無黨籍身分參選連江縣長，為地方選情投下震撼彈。
魏耀乾宣布參選後，開始走訪馬祖四鄉五島傾聽民意，他表示，未來會舉行多場講座等活動，運用他的宏觀視野和充沛的人脈，為馬祖帶來新的思維和國際觀，爭取民眾的認同和支持。（編輯：梁君棣/卞金峰）1070823