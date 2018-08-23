悚！加男慘遭「斷頭肢解」分袋棄屍　凶嫌殺人動機曝光

新北市永和區昨（ 22 ）日驚傳駭人分屍案， 43 歲的加拿大籍男子 Ryan 被友人發現陳屍在中正橋河堤旁，頭顱遭斬、手腳肢解並分袋棄屍，目前凶嫌的殺人動機仍待警方釐清。有學者指出，凶嫌行凶手法凶殘，似有羞辱死者意味，可能埋下非常深的怨恨。

昨日下午 1 時許，警方接獲 Ryan 友人報案，在他時常遛狗的河堤邊驚見一袋屍塊，且只有「軀幹」部分，死者身上穿著正是 Ryan 常穿的衣服，嚇得他們趕緊報警，隨後便陸續尋獲 2 把刀及 3 袋屍塊，分別裝著頭顱、左手與左腳。