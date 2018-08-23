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悚！加男慘遭「斷頭肢解」分袋棄屍　凶嫌殺人動機曝光

社會中心／綜合報導2018/08/23 09:33
▲新北市永和區驚傳駭人分屍案，加拿大籍男子 Ryan 被發現陳屍在中正橋河堤旁，頭顱遭斬、手腳肢解並分袋棄屍。（圖／社會中心翻攝）
▲新北市永和區驚傳駭人分屍案，加拿大籍男子 Ryan 被發現陳屍在中正橋河堤旁，頭顱遭斬、手腳肢解並分袋棄屍。（圖／社會中心翻攝）

新北市永和區昨（ 22 ）日驚傳駭人分屍案， 43 歲的加拿大籍男子 Ryan 被友人發現陳屍在中正橋河堤旁，頭顱遭斬、手腳肢解並分袋棄屍，目前凶嫌的殺人動機仍待警方釐清。有學者指出，凶嫌行凶手法凶殘，似有羞辱死者意味，可能埋下非常深的怨恨。

昨日下午 1 時許，警方接獲 Ryan 友人報案，在他時常遛狗的河堤邊驚見一袋屍塊，且只有「軀幹」部分，死者身上穿著正是 Ryan 常穿的衣服，嚇得他們趕緊報警，隨後便陸續尋獲 2 把刀及 3 袋屍塊，分別裝著頭顱、左手與左腳。

警方調閱監視器畫面後，發現 Ryan 前天晚上 7 時許獨自在街上散步，懷疑與遇害時間非常接近，只見他身穿藍色迷彩上衣、休閒短褲，揹著黑色後背包，看起來並無任何異樣，身旁也不見愛犬 Lulu 身影。


▲ Ryan 最後身影曝光，獨自行走經過機車行。（圖／社會中心翻攝）

經警方調查， Ryan 為毒品通緝犯，過去曾捲入毒品案並遭查緝大量毒品，不排除因毒品糾紛才會遭人殺害棄屍。目前警方已鎖定第一時間發現屍體的 2 名外籍好友涉有重嫌，至於 Ryan 昨晚出門究竟是前往何處？愛犬 Lulu 鼻子上的刀傷從何而來？仍待進一步釐清。

根據《自由時報》報導，國立中正大學犯罪防治中心教授鄭瑞隆表示，凶嫌殺人手段凶殘，行凶後還將被害人頭顱切下、四肢分解，懷疑有羞辱死者意味，且凶嫌不僅沒有藏匿遺體毀滅證據，反倒是將屍塊棄置於河岸沙洲，這代表他與死者之間可能有極大嫌隙，才會抱持如此深的怨恨，做出「曝屍」行為。

 

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