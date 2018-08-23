面對邊境移民潮 巴西內遷千名委內瑞拉移民

（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）巴西政府昨天宣布，1000名在羅賴馬州府博阿維斯塔和邊境城市帕卡拉馬10處收容所避難的委內瑞拉人，將在8月底遷移至巴西其他州。
帕卡拉馬（Pacaraima）因地處邊境，成為委內瑞拉移民入境巴西的主要大門。大多數移民都生活在街頭，所以巴西政府希望加速內遷。自今年初以來，已有820人被遷移至巴西其他州。
根據巴西政府，下一階段的委內瑞拉人內遷計畫訂於8月底、9月初執行，主要目的地是巴西南部。
聯邦政府同時宣布，在博阿維斯塔（Boa Vista ）和帕卡拉馬之間搭建一處新的過度收容所，並擴大現有收容所的名額，目的是以人道方式處理邊界移民問題。
上周末，帕卡拉馬發生騷亂後，37歲的委內瑞拉人裴洛莎（Blanca Perosa）和丈夫及2名幼子就前往博阿維斯塔，等候內移機會，讓子女能過著稍安定的生活。
裴洛莎告訴巴西媒體，他們並不想奪取巴西人的利益，也希望能夠為巴西的發展作出貢獻，他們只是要爭取自由和保障人性尊嚴。
聯合國難民事務高級專員公署指出，委內瑞拉的移民潮已經在巴西和拉丁美洲其他國家引起關注，但儘管困難，這些國家對移民問題積極回應，而移民也可為巴西等國家帶來益處。（編輯：紀錦玲）1070823