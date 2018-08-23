面對邊境移民潮 巴西內遷千名委內瑞拉移民

（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）巴西政府昨天宣布，1000名在羅賴馬州府博阿維斯塔和邊境城市帕卡拉馬10處收容所避難的委內瑞拉人，將在8月底遷移至巴西其他州。

帕卡拉馬（Pacaraima）因地處邊境，成為委內瑞拉移民入境巴西的主要大門。大多數移民都生活在街頭，所以巴西政府希望加速內遷。自今年初以來，已有820人被遷移至巴西其他州。

根據巴西政府，下一階段的委內瑞拉人內遷計畫訂於8月底、9月初執行，主要目的地是巴西南部。

聯邦政府同時宣布，在博阿維斯塔（Boa Vista ）和帕卡拉馬之間搭建一處新的過度收容所，並擴大現有收容所的名額，目的是以人道方式處理邊界移民問題。