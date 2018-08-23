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中央社

蘋果傳布局可撓式螢幕 iPhone攜帶更貼身

中央社2018/08/23 09:10
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）蘋果傳深耕液態金屬和可撓式螢幕。外媒報導，蘋果布局可應用在iPhone構造和零組件的液態金屬材料，此外也開發能用在裝置側邊的可撓式螢幕。

國外科技網站Patently Apple報導，一項專利顯示，蘋果布局液態金屬材料，未來可應用在iPhone新品部分週邊構造。

報導指出，部分iPhone構造或零組件未來可以採用金屬與玻璃的合金材質。

此外報導也指出，蘋果也布局可撓式顯示螢幕，未來可應用在其他iOS裝置以及MacBook產品的側邊。

相關可撓式顯示螢幕不僅可設計在裝置的側邊，也可具備觸控感測功能，除了顯示資訊，也可進一步產生觸覺按壓的效果。

蘋果積極布局液態金屬，外媒先前報導，蘋果在未來先進的iPhone設計，規劃採用液態金屬，可讓iPhone變身成為包裹式的外型。

外媒先前報導，透過Glassimetal Technology的技術授權，蘋果開發出客製化的金屬玻璃合金材料，可應用手錶元件、醫療植入物、植牙、磁鐵鐵芯、運動器材等領域。

蘋果也積極投入可摺疊iPhone的技術。外媒先前報導，蘋果持續深耕iPhone彎曲顯示螢幕技術，讓顯示螢幕兩邊彎曲，可能採用液態金屬材質。

從材質來看，報導指出，包括藍寶石基板或是其他結晶材料和透明材質等，也可以用於組成中空形狀的螢幕設計。

蘋果也傳出研發可彎曲有機發光二極體（OLED）螢幕和具彈性的合金技術，要讓iPhone可以向外折疊，還能夠貼合衣著。（編輯：鄭雪文）1070823

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