蘋果傳布局可撓式螢幕 iPhone攜帶更貼身

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）蘋果傳深耕液態金屬和可撓式螢幕。外媒報導，蘋果布局可應用在iPhone構造和零組件的液態金屬材料，此外也開發能用在裝置側邊的可撓式螢幕。

國外科技網站Patently Apple報導，一項專利顯示，蘋果布局液態金屬材料，未來可應用在iPhone新品部分週邊構造。

報導指出，部分iPhone構造或零組件未來可以採用金屬與玻璃的合金材質。

此外報導也指出，蘋果也布局可撓式顯示螢幕，未來可應用在其他iOS裝置以及MacBook產品的側邊。