豐田Auris開始接單 強碰Mazda 3

（中央社記者田裕斌台北23日電）豐田(Toyota)台灣總代理和泰車宣布，今年最強新款房車Auris開始預接單，入門的尊爵型建議售價新台幣87.9萬元，直接搗進熱銷車款Mazda 3的市場。

目前掀背四門房車市場以Mazda 3最為熱賣，在挾進口優勢及安全配備齊全下，每個月平均都有700台以上的銷量，反觀豐田在此車型僅有產品週期進入末端的Yaris，對消費者吸引力相對不足。

和泰車表示，Auris全新大改款車型自今年3月於日內瓦車展首度曝光後，在全球引起高度話題討論，日本上市首月，接單量即逼近1萬台，和泰車預計以日本原裝進口方式將Auris導入台灣。