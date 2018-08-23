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中央社

豐田Auris開始接單 強碰Mazda 3

中央社2018/08/23 09:18
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北23日電）豐田(Toyota)台灣總代理和泰車宣布，今年最強新款房車Auris開始預接單，入門的尊爵型建議售價新台幣87.9萬元，直接搗進熱銷車款Mazda 3的市場。

目前掀背四門房車市場以Mazda 3最為熱賣，在挾進口優勢及安全配備齊全下，每個月平均都有700台以上的銷量，反觀豐田在此車型僅有產品週期進入末端的Yaris，對消費者吸引力相對不足。

和泰車表示，Auris全新大改款車型自今年3月於日內瓦車展首度曝光後，在全球引起高度話題討論，日本上市首月，接單量即逼近1萬台，和泰車預計以日本原裝進口方式將Auris導入台灣。

和泰車指出，Auris以TNGA新世代造車工藝進行打造，不僅擁有吸睛外觀及高質感內裝，更搭載豐田最新世代動力科技，全車搭載「Toyota Safety Sense」、「7SRS氣囊」及「GOA高剛性車體」等最高26項主被動安全配備，並提供2.0升旗艦及2.0升尊爵兩種車型選擇，建議售價分別為91.9萬元、87.9萬元。

市場認為，Auris將直接與熱賣車款Mazda 3正面對決，不過由於Mazda 3在台灣共有4種車型，建議售價從74.9萬元至93.9萬元，對消費者而言選擇區間較大，但Auris擁有豐田在台灣市場市占率第一的光環，且售價區間重疊，預料市場將會上演一番大戰。（編輯：楊凱翔）1070823

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