利豐擬分拆物流業務上市 最快明年上半年掛牌

利豐 (0494-HK) 擬分拆物流業務「利豐物流」(LF Logistics) 獨立上市，預期最快明年上半年掛牌。利豐行政總裁馮裕鈞表示，旗下物流業務在過去數年均錄得雙位數增長，現在是成立獨立基地的時機。

利豐表示，自 2010 年底，利豐物流業務在年化基礎上的營業額及核心經營溢利均錄得雙位數增長。其業務受惠於亞洲中產階級消費上升、電子物流、地域和產業拓展的優勢。為進一步加快物流業務的增長，故決定將該業務獨立上市。

利豐已聘請第三方顧問，就 LF Logistics 的潛在分拆和獨立上市提供建議。在分拆後，集團預計仍是 LF Logistics 控股股東，並繼續在集團的財務報表中合併物流業務的業績。