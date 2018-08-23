婆媽團購創商機　「福貓」營收5億小貓變老虎

除了成立商城，福貓也積極搶占年節送禮的大餅，今年中秋伴手禮預購，福貓推出的「香腸禮盒」預購，首批產品開賣不到兩周就已銷售一空。電商業界都在說：「2年前的小貓，已經變成了老虎。」

成立2年的福貓團購，成功整合線上線下，陸續創造出多款爆賣的團購零食，去年營收「跳躍式」的衝破5億大關，還培養出許多百萬年薪的團購主，成為團購電商的新黑馬。

創辦人張鈞成表示，剛開始創立福貓的時候，因為是全新的團購電商型態，常被人誤以為是直銷、老鼠會，還不時遭到同業的抹黑，這一路走來的堅持，終於慢慢地受到肯定。用了2年多的時間，福貓已經透過實際的營收數字、持續成長的營業額，證明了這個創新的經營模組，是成功的。

談到創業的初衷，張鈞成感性地說：「我創業的初衷是希望能打造一個『共享經濟』的平台，能協助台灣許多上班族、家庭主婦、社會新鮮人在不景氣的大環境下，多一份收入，得到改善經濟狀態的機會。」

福貓團購從零食切入團購市場，產品不但討喜且消費門檻低，大大增加消費者的購買意願。第一年，靠著10款零食商品，營收就達到3.9億元；第二年更衝破5億大關。福貓的經營策略，不向供貨商收取平台使用費、刊登費，而是將供貨商的成本壓低，再將這些利益轉換給旗下的團購主們。

在福貓，業務最多可分潤25%，去（2017）年就發出超過2億元業務獎金。在福貓培養出的團購主中，超過百位年營收百萬元，她們都是一群素人、更有不少主婦、婆婆媽媽，靠著福貓團購的平台，改善了收入和生活，也證明了「幸福企業」不只是口號而已。