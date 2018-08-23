瘋狂亞洲富豪風靡北美 華納兄弟擬拍續集

台裔美籍導演朱浩偉（Jon M. Chu）的公關證實，朱浩偉擬續執導演筒。但在此之前，他將先導改編自米蘭達（Lin-Manuel Miranda）音樂劇「高地人生」（Inthe Heights）的新片，這部電影預計2020年6月上映。

目前還不清楚續集將於何時上映。消息人士說，劇本尚未出爐，電影公司也還沒與編劇簽署合約。

（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）熟知內情的消息人士今天表示，好萊塢浪漫喜劇片「瘋狂亞洲富豪」北美票房創下亮眼成績後，華納兄弟影業公司（WarnerBros. Pictures）準備乘勝追擊，籌拍續集。

美國媒體「好萊塢報導」（Hollywood Reporter）率先披露華納兄弟有意籌拍「瘋狂亞洲富豪」（CrazyRich Asians）續集。根據報導，續集將聚焦新加坡作家關凱文（Kevin Kwan）「瘋狂亞洲富豪」小說三部曲的第2部「中國富女友」（China Rich Girlfriend）。

「瘋狂的亞洲富豪」由吳恬敏（Constance Wu）、楊紫瓊、奧卡菲娜（Awkwafina）和新人亨利高汀（Henry Golding）主演，是好萊塢25年來再次出現全由亞裔演員擔綱演出的電影。

「瘋」片上映首週末以2650萬美元榮登北美票房榜冠軍，上映5天票房累積4400萬美元，如今已開始在全球戲院輪番上映。

這部喜劇片描述吳恬敏飾演的紐約經濟學教授飛到新加坡與男友家人見面，才發現他們是新加坡最富有的家族之一。演員陣容來自台灣、英國、中國、馬來西亞、菲律賓、美國、澳洲和新加坡。

「好萊塢報導」說，主角也預計回歸演出續集。朱浩偉受訪時表示，續集故事主軸將放在由華裔女星陳靜（Gemma Chan）飾演的「表妹阿斯特麗德」（Astrid）及華裔演員岑勇康（Harry Shum Jr.）飾演的「吳查理」（Charlie Wu）兩個角色身上。

朱浩偉說，在「瘋」片中飾演「彭凱蒂」（KittyPong）的新加坡華人女星謝宛諭（Fiona Xie）也將在續集扮演吃重角色。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1070823