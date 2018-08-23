NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房產理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈浪費2個金牌點　詹家姊妹僅獲銀牌洪榮宏再轟陳施羽　離婚日想不起來遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
財經

精選》市值蒸發7000億、員工縮編… 鴻海怎麼了？

文／今周刊編輯團隊2018/08/23 09:46
▲鴻海第2季獲利達174.89億元，季減27.3%、年減2.18%，為近5年來新低。（圖／NOWnews 資料照片）
▲鴻海第2季獲利達174.89億元，季減27.3%、年減2.18%，為近5年來新低。（圖／NOWnews 資料照片）

大客戶蘋果市值創新高破一兆美元，鴻海市值一年多來蒸發7000億元，半年報的公布，「三率三降」讓鴻海股東心慌慌，但是，財報沒能講明的是郭台銘燒錢拚轉型的企圖心，一場台灣電子代工業挑戰成長極限的戰役，刻正悄悄展開。

14個月，股價下跌34％，市值蒸發7千億元 ，70萬名鴻海股東內心都在嘀咕：鴻海到底怎麼了？

這個疑問，在8月13日，即鴻海公布半年報的這一天。第二季每股稅後純益（EPS）1元，低於市場原本預期的1.2元，且第二季鴻海的毛利率5.6％，刷新公司上市以來最低紀錄；營業利益率與稅後純益率亦都下滑到近6年來的最低點。

這財報數字讓最看好鴻海的分析師——麥格理證券的張博凱，鬆動了長達一年多來的堅持，一口氣把目標價從200元調降至150元。

半年報公布當天，張博凱著手寫了報告，文中指出，鴻海毛利率略低於他預期的5.9％，而營業費用率大幅增加至4.1％，則是遠遠高於預期；且營業費用率不僅鴻海本身增加，包括在上海上市的工業富聯（FII），以及在香港上市的手機製造廠富智康都顯著增加。「這顯示，經營效益出現所需要的時間，將比我們預期來得久。」

張博凱原本預估2018、2019與2020年鴻海EPS分別為13.24元、15.2元與19.84元，如今分別修正至7.45元、10.2元與12.5元。

鴻海，年營收4.7兆元新台幣，相當於台灣一年GDP（國內生產毛額）4分之1強的民營企業龍頭。如今陷入了前所未有的經營瓶頸，他們到底是遇上了什麼麻煩？抑或，裡面有不為人知的內情？

短期挑戰》藉「關燈工廠」  紓解中國勞力成本     

鴻海第二季單季毛利率從去年同期的6.8％下滑至5.6％，這導致，儘管今年第二季營收以1兆794億元，年增率17％，還創了歷年來第二季的新高，但毛利為607.9億元，卻較去年同期衰退了3.1％。

「毛利率不如預期有三個原因：第一，蘋果iPhone X備抵存貨損失；第二，中國勞工成本增加；第三，零組件漲價。」元大投顧總經理陳豊丰在最新發布的鴻海報告寫道。

iPhoneX推出以來銷售不如預期，蘋果計畫在今年下半年推出價格更犀利的新機，而且確定鴻海依然是主要組裝廠，可望扳回頹勢。

中國勞工成本增加，鴻海生產自動化的「關燈工廠」政策，已經具體反映在集團員工總人數上。短短4年間，鴻海員工總人數精簡了33％，近30萬人之多。

零組件，特別是部分半導體與電阻、電容器被動元件漲價，的確讓像鴻海這樣的電子產品製造廠頗傷腦筋。

中期挑戰》中國手機代工廠搶單  富智康大虧

短期挑戰可望藉鴻海現有的競爭優勢逐漸化解。然而，中期挑戰的兩道陰影——中國手機代工廠大軍壓境，以及台灣同業分食蘋果iPhone手機代工訂單，相對棘手許多。（更多精彩內容，請參閱《今周刊》1131期。）

關鍵字今日廣場鴻海工業富聯iphone郭台銘
房市／大馬產業經紀公會看房巿復甦銀髮族威力驚人　電話購物成新藍海

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan