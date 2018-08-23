精選》市值蒸發7000億、員工縮編… 鴻海怎麼了？

這個疑問，在8月13日，即鴻海公布半年報的這一天。第二季每股稅後純益（EPS）1元，低於市場原本預期的1.2元，且第二季鴻海的毛利率5.6％，刷新公司上市以來最低紀錄；營業利益率與稅後純益率亦都下滑到近6年來的最低點。

14個月，股價下跌34％，市值蒸發7千億元 ，70萬名鴻海股東內心都在嘀咕：鴻海到底怎麼了？

大客戶蘋果市值創新高破一兆美元，鴻海市值一年多來蒸發7000億元，半年報的公布，「三率三降」讓鴻海股東心慌慌，但是，財報沒能講明的是郭台銘燒錢拚轉型的企圖心，一場台灣電子代工業挑戰成長極限的戰役，刻正悄悄展開。

這財報數字讓最看好鴻海的分析師——麥格理證券的張博凱，鬆動了長達一年多來的堅持，一口氣把目標價從200元調降至150元。

半年報公布當天，張博凱著手寫了報告，文中指出，鴻海毛利率略低於他預期的5.9％，而營業費用率大幅增加至4.1％，則是遠遠高於預期；且營業費用率不僅鴻海本身增加，包括在上海上市的工業富聯（FII），以及在香港上市的手機製造廠富智康都顯著增加。「這顯示，經營效益出現所需要的時間，將比我們預期來得久。」

張博凱原本預估2018、2019與2020年鴻海EPS分別為13.24元、15.2元與19.84元，如今分別修正至7.45元、10.2元與12.5元。

鴻海，年營收4.7兆元新台幣，相當於台灣一年GDP（國內生產毛額）4分之1強的民營企業龍頭。如今陷入了前所未有的經營瓶頸，他們到底是遇上了什麼麻煩？抑或，裡面有不為人知的內情？

短期挑戰》藉「關燈工廠」 紓解中國勞力成本

鴻海第二季單季毛利率從去年同期的6.8％下滑至5.6％，這導致，儘管今年第二季營收以1兆794億元，年增率17％，還創了歷年來第二季的新高，但毛利為607.9億元，卻較去年同期衰退了3.1％。

「毛利率不如預期有三個原因：第一，蘋果iPhone X備抵存貨損失；第二，中國勞工成本增加；第三，零組件漲價。」元大投顧總經理陳豊丰在最新發布的鴻海報告寫道。

iPhoneX推出以來銷售不如預期，蘋果計畫在今年下半年推出價格更犀利的新機，而且確定鴻海依然是主要組裝廠，可望扳回頹勢。

中國勞工成本增加，鴻海生產自動化的「關燈工廠」政策，已經具體反映在集團員工總人數上。短短4年間，鴻海員工總人數精簡了33％，近30萬人之多。

零組件，特別是部分半導體與電阻、電容器被動元件漲價，的確讓像鴻海這樣的電子產品製造廠頗傷腦筋。

中期挑戰》中國手機代工廠搶單 富智康大虧

短期挑戰可望藉鴻海現有的競爭優勢逐漸化解。然而，中期挑戰的兩道陰影——中國手機代工廠大軍壓境，以及台灣同業分食蘋果iPhone手機代工訂單，相對棘手許多。（更多精彩內容，請參閱《今周刊》1131期。）