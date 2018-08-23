NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈浪費2個金牌點　詹家姊妹僅獲銀牌洪榮宏再轟陳施羽　離婚日想不起來遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

匯率震盪後 追求配息收益  首選美元高收債券

鉅亨網2018/08/23 09:51
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

相較於新興市場仰賴全球景氣好壞，美國的經濟成長以內需導向為主，因此國內消費狀況反而更為重要。許多分析師相信，美國股市有望再創新高，更看好美國經濟展望。而鉅亨基金交易平台認為，新興市場匯率大幅震盪後，新興國家體質轉弱，而相對於波動較大的新興市場國家，美國仍為全球經濟龍頭，經濟成長表現強勁、失業率降低，故欲追求穩健經濟成長腳步者，不妨用定額方式，持續布局美元高收益債券。
     
儘管美國股市在 2018 年面臨掙扎，華爾街的表現仍然明顯優於其他地區，特別是新興市場。美股自從今年 2 月大幅下修後，穩步回升，儘管仍未收復 1 月高點，但過去幾個月都在上漲。

鉅亨基金交易平台總經理張榮仁認為，目前全球的經濟狀態與去年全球同步增長的狀況不同，各國表現分歧。美國則不同，從良好的就業數據不難觀察出，美國仍處於溫和擴張的經濟狀態，緩步增長的薪資也有望進一步支撐美國零售前景。

除了總體經濟狀態之外，目前美國企業收益也有明顯的實質改善。目前美國企業淨利潤率為 19.6%，優於過去 10 年平均 16.6%，根據彭博社的預估，未來 12 個月可能會持續上升到 20.3%，而美國企業體質的改善有助於美國高收益債券的價格走勢。

張榮仁分析，從殖利率的角度來看，在廣泛的債券種類中，美國高收益債券目前到期殖利率 6.5%，位居首位，接著是全球高收益債券和新興市場債券，若以配息率的角度考量，目前美國高收益債券配息的確有其吸引力。

如果下半年新興匯率尚未止跌，可能會引發部分其他體質較差的新興市場國家債務上的問題。張榮仁認為，相較於新興市場，美國目前在總體經濟以及企業現況表現更強勁。

鉅亨基金交易平台建議，美國高收益債券同時具備體質更佳，且平均到期收益率較高的特性。對於追求配息的投資人來說，可以考量暫時將資金轉至美國高收益債券，因為根據歷史經驗來看，在新興匯率經歷一段較大跌幅時，美國高收益債券的表現將值得期待。
 

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字債券高收益債美高收基金匯率鉅亨headline
利豐擬分拆物流業務上市 最...PCB上游玻纖布需求強勁支...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan