職場上不會social是硬傷？網友揭密殘忍「真相」

人際溝通是人人必將面對的課題，在職場上我們會遇到形形色色的同事、上司與下屬，每個人的個性、背景都不盡相同，究竟要如何與其建立良好溝通橋樑？在職場上不擅言語會是一種劣勢嗎？日前有網友就在 PTT 發問「在職場上不太會交際是硬傷嗎？」引起諸多網友熱議，有鄉民甚至直說「嘴巴也是實力之一」。
原 PO 在 PTT「 Salary 」看板中發文詢問，如果在職場上，有些人各方面的工作表現都不錯，主管交辦的任務也都能如期完成，但就是不太會說話，比較不會跟同事或主管交際、聊天，其他同事在閒聊時也較難融入話題，「即便你的工作表現再好，在職場上不太會跟別人交際及說話會是硬傷嗎？」他並徵求網友看法。
對此，網友們紛紛揭露殘酷現實：「 Social 會影響升遷的速度」、「不太會說話很吃虧」、「絕對是 除非專業能力夠強非你不可」、「是硬傷，就一輩子待基層」、「嘴巴也是實力之一」、「是 你看管理職 十個有九個靠嘴巴 剩下一個靠真實力或關係」；不過也有人認為：「真的不一定，有時言多必失，還不如沉默是金」、「看環境看產業 這沒有標準答案」、「職場上多的是無的放矢的人 交際好也不見得可以擺平對你有成見的人 還是把任務完成速速下班吧」、「保持基本禮貌，不要讓人討厭就好了」。