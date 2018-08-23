職場上不會social是硬傷？網友揭密殘忍「真相」

人際溝通是人人必將面對的課題，在職場上我們會遇到形形色色的同事、上司與下屬，每個人的個性、背景都不盡相同，究竟要如何與其建立良好溝通橋樑？在職場上不擅言語會是一種劣勢嗎？日前有網友就在 PTT 發問「在職場上不太會交際是硬傷嗎？」引起諸多網友熱議，有鄉民甚至直說「嘴巴也是實力之一」。

原 PO 在 PTT「 Salary 」看板中發文詢問，如果在職場上，有些人各方面的工作表現都不錯，主管交辦的任務也都能如期完成，但就是不太會說話，比較不會跟同事或主管交際、聊天，其他同事在閒聊時也較難融入話題，「即便你的工作表現再好，在職場上不太會跟別人交際及說話會是硬傷嗎？」他並徵求網友看法。