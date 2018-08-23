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逆轉！北市議員參選人林冠勳坦承酒駕肇逃　否認頂包

編輯中心 / 綜合報導2018/08/23 10:32
▲台北市中正萬華區國民黨議員參選人林冠勳坦承酒駕肇逃，但否認助理有「頂包」。（圖／取自林冠勳臉書）
▲台北市中正萬華區國民黨議員參選人林冠勳坦承酒駕肇逃，但否認助理有「頂包」。（圖／取自林冠勳臉書）

國民黨台北市中正萬華區議員參選人林冠勳昨（ 22 ）晚 9 點多，與 47 歲顏女發生擦撞，逃逸 15 分鐘後返回現場，原先王姓助理自稱是他開的車，但顏女懷疑肇事駕駛是林冠勳，今日凌晨 1 點多，警方找林到案說明，整個案件大逆轉，林冠勳坦承酒駕，但否認有「頂包」之事。台北市警中正二分局今日上午將林冠勳依肇逃、公共危險，助理王邦竣涉偽造文書罪嫌，兩人移送台北地檢署偵辦。

極為諷刺的是，林冠勳兩個多月前，曾對外暗罵同選區對手童仲彥毆妻，認為選民「值得選更好的人」，童仲彥日前因涉嫌酒駕，形象一落千丈，宣布退選。沒想到少了勁敵後的林冠勳，竟也涉嫌酒駕肇事逃逸，更捲入找助理「頂包」疑雲，造成社會對他產生不好觀感，林冠勳未來選戰恐困難重重。

據警方調查，林冠勳的座車昨晚 9 點 16 分，行經汀洲路一段 242 巷口時，轎車雖有打方向燈但左轉過快，導致後方 47 歲的顏姓女機車騎士反應不及，擦撞左側轎車尾部，顏的機車車頭受損、腳扭傷，但林的車輛肇事後未停下處理，反逕行逃逸。

事發約莫逾 10 分鐘後，林的車才由王姓助理駕車返回，王姓助理自稱是他開的車，但顏姓騎士質疑肇事者是「身穿白衣」的林冠勳，並非「穿深色衣服」的王姓助理，警方先對 3 人進行酒測，顏、王兩人酒測值均為 0 ，只有林冠勳酒測值為 0.3 毫克， 3 人也在現場製作筆錄後，林冠勳以「家中有要事」為由離開。

警方在今日凌晨 1 點找來林、王到案說明，林冠勳才坦承酒駕，當時認為疑似遇到車禍，但沒有感覺到擦撞，所以直接開車離去，後來才又折返現場確認，王姓助理則表示，林回到服務處反應疑似發生交通事故，王認為林駕車會不安全，才由王姓助理開車陪同林返回現場，而到場後擔心此事會影響林的選情，所以主動跳出來說是自己開的車。

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