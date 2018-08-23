PCB上游玻纖布需求強勁支撐價格 部分布種已現漲風

PCB 市場進入第 3 季需求旺季同時，7 月已推升欣興 (3037-TW)、健鼎 (3044-TW) 單月營收創新高，上游玻纖業目前在市場需求的強力拉貨下，足以支撐目前的價格不墜，部分特殊布種報價已在走高，整體第 3 季業績不看淡，受惠漲價題材，建榮 (5340-TW) 早盤股價攻上漲停。

而玻纖一貫廠富喬 (1815-TW) 7 月營收也以 4.51 億元改寫歷史次高，月增 4.77%，年增 0.24%，累計 1-7 月營收為 28.29 億元，年減 1.9%；富喬在中國大陸東莞新投資的 180 台電子級玻纖織布機，目前已進入試量產階段，並向客戶端送樣認證，預計正式進入量產後，每月將貢獻 6500-7000 萬元營收，最快在 9 月可以有營收貢獻。