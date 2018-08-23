〈財報〉Lowe's將關Orchard店面 購庫藏

裝修量販 Lowe's (LOW-US) 週三 (22 日) 承諾削減銷量緩慢的產品和不成功的商業項目，其中包含之前併購的 99 間 Orchard Supply Hardware 店面，使股價收盤上漲 5.80% 來到 105.52 美元。

Ellison 與分析師週三的電話會議上提到，因 Orchard 的表現不佳，也與公司整體的策略不符。

Orchard 去年營收為 6 億美元，不到 Lowe's 的 686 億美元年營收 1%。而 Ellison 透露，86% 的 Orchard 分店都離 Lowe's 大約 10 英里以內，並會提供職員內部轉職機會。關店費用將影響下半年財報，成本預計在 3.9 億美元至 4.75 美元之間。

Lowe's 最新一季財報顯示：

每股純益 EPS 為 2.07 美元，高與分析師預估的 2.02 美元。

營收增長 7%，達到 208.9 億美元，超出預期。

同店比成長 5.2%，低於預期的 5.34%。

Ellison 還表示，他將停止價值 5 億美元的投資計劃，並將資金用於庫藏股回購。Oppenheimer 分析師 Brian Nagel 認為，Ellison 正在迅速努力簡化 Lowe's 的業務模式，並更好地定位公司以改善業績。

Lowe 的同店銷售增長落後於 Home Depot，因為它更專注於自助客戶，不像 Home Depot 把重點放在專業的承包商上，而上季同店比銷量增長也未高於分析師的預期。

目前美國裝潢量販由 3 大企業所控制，Lowe's、Home Depot、及 Menard's，共佔市額約 80%。

該公司還取消了 4 個高級職位，同時為商店和供應鏈創建了 2 個新的高級職位。週三，Lowe's 任命前 CVS Health (CVS-US) 執行官長 David Denton 為首席財務長。

此外，它將尋求削減緩慢銷售產品線的庫存，並對快速發展的商品進行再投資。

展望未來，2018 財年營收增長預計約 4.5%，全年盈利預測下調至 0.90 美元至每股 4.50 美元至 4.60 美元，以解決 Orchard 關閉和庫存減少問題。