高額保證金阻斷小民參政　歐巴桑聯盟盼中選會改採多元制

堅持小民參政的歐巴桑聯盟今(23)日到中選會前召開記者會，提出四點訴求，批評台灣參選各項公職需要繳交高額保證金的制度，是阻礙一般民眾的參政權，因此要遞交陳情書給中選會，希望修正保證金制度，改採保證金、公民聯署、或政黨推薦資格等多元並行的方式。

歐巴桑聯盟是一群台灣媽媽成立的政治組織，「歐巴桑聯盟」2017年底舉行成立記者會，提出包含親子友善、環境正義、性別平權、勞工權益、小民參政等2018年底六大主張，作為政策與政見的核心價值兒童人權，2018年全台灣推出21個縣市議員參選人。