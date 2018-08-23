NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈浪費2個金牌點　詹家姊妹僅獲銀牌洪榮宏再轟陳施羽　離婚日想不起來遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

高額保證金阻斷小民參政　歐巴桑聯盟盼中選會改採多元制

記者戴祺修／台北報導2018/08/23 11:20
▲歐巴桑聯盟到中選會前召開記者會陳情。（圖／記者戴祺修攝,2018.08.23）
▲歐巴桑聯盟到中選會前召開記者會陳情。（圖／記者戴祺修攝,2018.08.23）

堅持小民參政的歐巴桑聯盟今(23)日到中選會前召開記者會，提出四點訴求，批評台灣參選各項公職需要繳交高額保證金的制度，是阻礙一般民眾的參政權，因此要遞交陳情書給中選會，希望修正保證金制度，改採保證金、公民聯署、或政黨推薦資格等多元並行的方式。

歐巴桑聯盟是一群台灣媽媽成立的政治組織，「歐巴桑聯盟」2017年底舉行成立記者會，提出包含親子友善、環境正義、性別平權、勞工權益、小民參政等2018年底六大主張，作為政策與政見的核心價值兒童人權，2018年全台灣推出21個縣市議員參選人。

▲台灣保險金制度遠高於國際水準。（圖／記者戴祺修攝,2018.08.23）

歐巴桑聯盟批評小民參政難關重重，先是保證金制度造成沒錢萬萬不能，台灣保證金金額更是超越國際水準、即便籌出保證金，要退回費用也是困難重重，以及選舉補助金發前無法了事，公平參選更為重要。

歐巴桑聯盟也曾去函中選會陳情，但卻遭回覆指保證金制度實施超過40年，金額尚屬適中，占競選經費比例不高，不至於造成選舉障礙。但歐巴桑聯盟參選人徐書慧批評，台灣參選直轄市議員保證金需要20萬新台幣，幾乎已經是她全部競選經費，但中選會長期漠視候選人用金錢奧援競爭，阻擋沒有企業、政黨奧援的小民參政空間。

歐巴桑聯盟要求，首先改保證金制度，用多元方式取代單一保證金制度；其次降低保證金門檻，可參照支配所得設定保證金金額；第三是修改保證金退還制度，從票數認定改為只要是沒有重大違法即全程參選到底就可以全數返還；最後則是促成政治正常化，讓公平參選平台更重要。

關鍵字中選會保證金歐巴桑聯盟小民參政
「劫數我擔就好」童仲彥籲林勿退選柯P擬推認同卡　他預言驚人後果

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan