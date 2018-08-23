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富邦媒拿下輝達新款顯示卡線上預購權 3C經營正面交

鉅亨網2018/08/23 10:28
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電商平台競爭激烈，各大業者都積極進行與大品牌的策略合作，富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網繼日前出乎預期拿下 VAIO 網購獨家預購權後，再搶先取得輝達 NVIDIA GeForce RTX 顯示卡線上預購權，部分品項上架不到 24 小時內已被電競玩家秒殺售完；隨著富邦媒全力展現 3C 經營企圖，也與網家 (8044-TW) 持續正面交鋒。

momo 購物網過去以女性美妝商品為主要銷售版圖，網家的 pchome 線上購物則是以 3C 家電為主，雙方的主力客群不同，但隨著網購市場競爭高度激烈，雙方皆積極導入相較於過去不同的商品，來吸引新客群。

富邦媒看好電競商機龐大，與各大品牌積極洽談策略合作，力拚搶先取得明星商品預購商機，此次 momo 購物網取得輝達 NVIDIA GeForce RTX 顯示卡線上預購權，台灣銷售的兩種規格相對應 5 品牌 (EVGA 艾維克、ZOTAC 索泰、MSI 微星、GIGABYTE 技嘉、ASUS 華碩)，共計 10 多款商品已上架，部分品項不到 24 小時內售完。

富放表示，此次線上預購成功吸引電競玩家到站搶購，除了帶動新一波 3C 品項銷售熱潮，也有助帶動新來客。 

隨著 3C 市場布局趨於完整， momo 購物網統計上半年 3C 整體銷售年成長高達 60%，尤其手機、筆記型電腦、Apple 原廠周邊、單眼鏡頭和零組件最熱銷。

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