川普不認付封口費有錯 堅稱連妨礙選戰都稱不上

柯恩做此發言的這天，無疑是充滿政治戲劇張力、讓川普焦頭爛額的日子，因為就在同一天、幾乎同一時間，川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）也因稅務和銀行詐欺罪名遭定罪。這是特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查「通俄門」案，第一起送審的案件。

川普當總統以來風波不斷，而昨天可能是他上任後最糟的一天。過去幫川普喬事的柯恩（Michael Cohen）告訴聯邦法官，他曾交付非法選舉獻金，奉老闆之命，拿錢要兩名和川普有風流韻事的女性噤聲。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普前私人律師暗示川普2016年選前違法支付封口費，川普抵死不認做錯，堅稱此舉「連妨礙選戰都稱不上」；但專家警告，司法風暴席捲而來，恐進一步威脅他總統職位。

目前不清楚川普涉案程度，但柯恩的聲明以及接下來還可能陸續說出的更多爆料，勢必會讓川普身陷司法危機，然而這位精明的總統似已下定決心，絕對要安然挺過這場最新風暴。

川普先是指責柯恩為達成認罪協議捏造「故事」，接著推文說柯恩的行為「不是犯罪」，而在接受福斯新聞頻道（Fox News）節目「福斯與朋友們」（Fox &Friends）訪問時，川普更說這些行為「甚至連妨礙選戰都稱不上」。

川普在訪談中表示，這筆封口費是他自掏腰包，柯恩動用了他的錢，柯恩付款時他一無所知，但之後完全知情。

川普提及封口費時說：「我聽到這件事的第一個問題是：『錢是從競選團隊拿的嗎？』因為那樣可能有點危險。」

這筆錢據信付給情色女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）和玩伴女郎麥道高（Karen McDougal）。

「那筆款項不是取自競選團隊，是從我自己的錢裡面拿的，我曾經推文寫過。」

儘管川普打死不認，Nossaman法律事務所的選戰財務專家貝林斯基（Kate Belinski）卻說，川普和他的競選團隊會因此承擔司法後果，最可能的後果就是美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）的民事訴訟。

柯恩對兩項違反競選財務法及6項詐欺罪名認罪，並點出川普和他共謀支付封口費。

柯恩的律師戴維斯（Lanny Davis）今天受訪時把矛頭指向川普，還冠以「罪犯」之名。

戴維斯告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）：「他犯了罪。」「如果他不是總統，他無疑會因為那個罪遭起訴和坐牢。」

但在實務上，川普非常不可能遭起訴，因為司法部自2000年以來的立場，就是總統「有免遭起訴及進一步刑事訴訟的豁免權」，況且，儘管川普理論上可能遭到彈劾，在共和黨掌控的國會，即便民主黨處心積慮想延續穆勒的通俄門調查，恐怕也是徒勞無功。

但柯恩和調查人員合作，或許會帶來更大威脅。

前白宮顧問包爾（Bob Bauer）在Lawfare部落格寫道，柯恩認罪「顯而易見地」會和穆勒的調查產生共鳴，穆勒調查範圍「也關乎一名候選人準備做些什麼贏得選戰，然後掩蓋他的所作所為」。

「如同尼克森其中一名律師成為政府證人時，尼克森察覺到的一樣，這只是非常難熬的日子的開端而已。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1070823