廣編／即日起到全國繳費網繳國民年金　加碼抽掃地機器人

勞保局結合網路優勢，與全國繳費網合作，推出國民年金線上繳費服務，同時為鼓勵民眾使用此服務繳納國民年金，規劃「便民繳費抽機票」網路活動，民眾只要持國民年金單據上的銷帳編號即可至全國繳費網完成繳費，再回填抽獎資料，就有機會把香港雙人來回機票等百項好禮帶回家。

勞保局表示，即日起到8月31日止，民眾只要上全國繳費網進行國民年金繳費成功，再到「便民一站通」活動網填寫抽獎資料，除了可參加香港雙人來回機票、7-11禮券等好禮抽獎，再加碼掃地機器人、膠囊咖啡機、口袋相印機等3C好禮，希望藉由此次活動向民眾推廣線上繳費的便利性，並提醒大家守護自己國保年金的權益。