廣編／即日起到全國繳費網繳國民年金　加碼抽掃地機器人

勞保局結合網路優勢，與全國繳費網合作，推出國民年金線上繳費服務，同時為鼓勵民眾使用此服務繳納國民年金，規劃「便民繳費抽機票」網路活動，民眾只要持國民年金單據上的銷帳編號即可至全國繳費網完成繳費，再回填抽獎資料，就有機會把香港雙人來回機票等百項好禮帶回家。
勞保局表示，即日起到8月31日止，民眾只要上全國繳費網進行國民年金繳費成功，再到「便民一站通」活動網填寫抽獎資料，除了可參加香港雙人來回機票、7-11禮券等好禮抽獎，再加碼掃地機器人、膠囊咖啡機、口袋相印機等3C好禮，希望藉由此次活動向民眾推廣線上繳費的便利性，並提醒大家守護自己國保年金的權益。
國民年金的繳費方式多元普及，除了到便利商店、代收機關繳費外，再推出網路繳費管道，民眾透過全國繳費網，輸入單據上的銷帳編號就可完成繳費，輕鬆省時又不費力!
國民年金開辦即將滿十年，首期保費的最後補繳期限是民國108年1月31日，若超過就無法再補繳，直接影響民眾的保障與權益!即日起，請民眾多多留意手邊的國保繳費單，注意繳費狀況，您的國民年金保障權益，由您來守護!代言人舜哥也一同大力呼籲大家愛注意哦!!國民年金嘸繳你就ㄌㄧㄠ ˋ!
勞動部勞工保險局廣告