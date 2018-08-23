國安考量 澳洲政府禁止華為參與5G網路建設

該聲明並沒有具體說明是中國的哪一家公司，但一位澳洲政府官員表示，聲明針對的就是華為，主要是阻止其參與 5G 網絡建設。

澳政府在聲明中表示：「可能受到外國政府指示的供應商，將為澳洲的網絡帶來風險，怕會更容易遇到未經授權的駭入或干預問題。」

近期華為參與 5G 網絡推廣，讓中國干涉澳洲政治的爭論加劇。澳洲安全機構對該公司的抵制，成為引爆點。澳洲政府稍早宣布禁止華為為澳洲的 5G 行動網路計畫供應相關設備，以免造成外國干預。

與美國的立場相似，兩國皆因為國家安全問題的理由，將華為從廣大的市場中排除。澳洲安全部門幾個月來一直心存疑慮，擔心華為與中國政府的關係可能​​會使澳洲開發中的 5G 設備，被用於間諜活動。

華為方面也證實了這項消息。該公司在澳洲的分支機構發表回應，強烈否認公司是由北京政府所控制的，今天稍早，華為在推特上表示，此舉對消費者來說是「非常令人失望的結果」，並表示華為是 5G 相關設備的領先者，早已為澳洲提供安全網路設備服務。

華為做為全球最大的電信網絡設備製造商和第三大智慧手機供應商，已經為澳洲坎培拉提供了完善的 5G 網絡設備，其中包括基地台、塔台和無線傳輸設備。