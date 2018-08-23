中國經濟烏雲罩頂 美方聲稱握有談判優勢

但有不少經濟學家警告，這些動作長期而言恐怕會削弱經濟。這是因為北京自2009年對抗全球經濟大衰退以來，中國債務負擔一路飆升，而這場貿易戰可能促使北京延後債務重組。

「華爾街日報」報導，中國為了短期內強化經濟，已經嘗試若干方式，包括放寬信貸控制並鼓勵更多貸款與支出，特別是在高速公路、鐵路以及其他大型政府計畫。

（中央社華盛頓/北京22日綜合外電報導）美中雙方今天起在華府展開2天談判，以化解升高的貿易衝突。在這場談判中，美方聲稱握有優勢，因為中國正窮於防止經濟成長減緩。

國際貨幣基金（IMF）今年表示，國際上在5年期間信貸擴張速度與中國一樣快的43個案例當中，「僅有5個最後沒有出現大幅衰退或金融危機」。

部分經濟學者指出，放寬融資限制之後，增加政府支出導致中國債務危機加劇。上海海通證券首席經濟學家姜超表示：「市場憂心會有停滯性通貨膨脹的風險。」姜超說，中國股市、債券和人民幣最近幾週下跌就是反應這樣的顧慮。

美國白宮「國家經濟會議」（NEC）主席柯德洛（Larry Kudlow）上週表示，北京經濟狀況看起來很糟糕。

7月底，美國總統川普顧問、雷根時代經濟學家拉費（Arthur Laffer）向白宮提出一份經濟分析，題為「中國大跌」（The Great Fall of China）的報告中說，美國對北京的關稅措施，極可能讓中國過去50年經濟成長大多付諸流水。

美國官員表示，對於政府部分人士如白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）、美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）而言，中國經濟籠罩著日漸厚重的陰霾，是美國再次祭出關稅之前推遲談判的原因之一。

美國除了已對中國價值340億美元進口商品課徵關稅之外，明天將另外再對價值160億美元的商品施加關稅。到了9月底，美國可能再對2000億美元中國商品課稅，達美國自中國進口商品總額的一半。

川普加持之下，美國財政部長梅努欽（StevenMnuchin）將在這新一輪談判之中試探，看能否從中國一方獲得額外的讓步。

兩國官員都表示，這次談判目標是為雙方找到一個解決爭端的方式，之後可能經過多次磋商，準備好於11月的20國集團（G20）峰會與亞太經濟合作會議（APEC）等多邊峰會上，由川普與中國國家主席習近平親自會談。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070823