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中央社

高鐵納入富時社會責任新興市場指數

中央社2018/08/23 10:52
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北23日電）台灣高鐵自2016年上市，已先後納入數個不同的指數成分股，今年再獲納入「富時社會責任新興市場指數」成分股，顯見高鐵的營運和公司治理獲投資人認同。

台灣高鐵自2016年上市以來，已先後被納入MSCI台灣指數、富時台灣50指數、富時新興市場指數、公司治理100指數等成分股，今年再度被列入「富時社會責任新興市場指數成分股」(FTSE4Good Emerging Index)。

台灣高鐵表示，基於國際金融投資界對「社會責任投資」日趨重視，國際上市公司品牌指數「富時指數」於2001年特別創立一系列永續性投資指數，即FTSE4GOOD指數，評選為成分股需通過E（環境）、S（社會）、G（公司治理）各項目審查。

台灣高鐵指出，自2015年起連3年發放現金股利，今年股東會通過配發現金股利新台幣0.75元，創歷年新高；今年上半年營收223.67億元，年增4.46%，稅前盈餘39.05億元，較去年同期35.50億元成長10%。

此外，台灣高鐵為有效運用資金並節省利息支出，今年7月再次啟動提前清償計畫，償還100億元甲項授信額度。總計近3年已提前清償長期聯貸金額高達722億元，財務體質穩健，獲國際評鑑機構肯定。

台灣高鐵強調，追求營運績效的同時，更致力將企業社會責任(CSR)融入經營策略中。希望不僅追求永續經營，更積極實現讓高鐵「成為引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景。 （編輯：鄭雪文）1070823

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