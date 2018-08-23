高鐵納入富時社會責任新興市場指數

（中央社記者韋樞台北23日電）台灣高鐵自2016年上市，已先後納入數個不同的指數成分股，今年再獲納入「富時社會責任新興市場指數」成分股，顯見高鐵的營運和公司治理獲投資人認同。

台灣高鐵自2016年上市以來，已先後被納入MSCI台灣指數、富時台灣50指數、富時新興市場指數、公司治理100指數等成分股，今年再度被列入「富時社會責任新興市場指數成分股」(FTSE4Good Emerging Index)。

台灣高鐵表示，基於國際金融投資界對「社會責任投資」日趨重視，國際上市公司品牌指數「富時指數」於2001年特別創立一系列永續性投資指數，即FTSE4GOOD指數，評選為成分股需通過E（環境）、S（社會）、G（公司治理）各項目審查。