保險業IPO審查標準 顧立雄：保險局下午具體說明

（中央社記者邱柏勝台北23日電）金管會主委顧立雄表示，保險業上市櫃申請審核標準的範圍很廣、項目相當多，但核心概念是「健全公司應具備的各項指標」，且對風險資本適足率（RBC）的要求一定會有，今天下午會具體說明。

對此顧立雄表示，適用於保險業申請上市櫃的通案標準，「範圍很廣、項目相當多」，今天下午會請保險局具體說明。但他強調，「對於RBC的要求是一定要有的」，且目前還不至於談到IFRS 17號公報的問題。不過他也坦言，保險業淨值從風險性資產觀點來看，占比過低確實是一個問題。

媒體提問，保險業申請上市櫃，可能讓投資人分享經營利潤，但也可能「獲利了結」，將手中債券賣掉，並將利差損「倒給大眾」。尤其目前有意申請上市櫃的保險業，多是接手外商、或是接手安定基金的保險公司，之前享有金管會給予的「監理寬容」，如此該如何訂定審核標準。

對此顧立雄表示，監理寬容相關指標也會納入。另外，他表示，企業在興櫃、上市櫃階段，針對大股東持股比重以及持股期間，都有規定，這些「承諾」在未放寬前都要守住。（編輯：李信寬）1070823