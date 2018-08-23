保險業IPO審查標準 顧立雄：保險局下午具體說明

（中央社記者邱柏勝台北23日電）金管會主委顧立雄表示，保險業上市櫃申請審核標準的範圍很廣、項目相當多，但核心概念是「健全公司應具備的各項指標」，且對風險資本適足率（RBC）的要求一定會有，今天下午會具體說明。
顧立雄今天上午出席第二屆「亞洲信用報告機構溝通平台（ACRN）」大會，會後接受媒體訪問。媒體提問，金管會現正研議將保險業淨值占資產比率納入上市櫃申請案審核標準之一，但IFRS 17號公報「保險合約」實施前，保險業負債未用公允價值評估，若用淨值占資產比重作為審核標準，是否公平？
對此顧立雄表示，適用於保險業申請上市櫃的通案標準，「範圍很廣、項目相當多」，今天下午會請保險局具體說明。但他強調，「對於RBC的要求是一定要有的」，且目前還不至於談到IFRS 17號公報的問題。不過他也坦言，保險業淨值從風險性資產觀點來看，占比過低確實是一個問題。
媒體提問，保險業申請上市櫃，可能讓投資人分享經營利潤，但也可能「獲利了結」，將手中債券賣掉，並將利差損「倒給大眾」。尤其目前有意申請上市櫃的保險業，多是接手外商、或是接手安定基金的保險公司，之前享有金管會給予的「監理寬容」，如此該如何訂定審核標準。
對此顧立雄表示，監理寬容相關指標也會納入。另外，他表示，企業在興櫃、上市櫃階段，針對大股東持股比重以及持股期間，都有規定，這些「承諾」在未放寬前都要守住。（編輯：李信寬）1070823