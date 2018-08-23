影／豬隊友！男子被同伴「丟磚爆頭」　倒地昏迷被放生

不怕神一般的對手，只怕豬一般的隊友！英國倫敦日前發生一起蠢賊搶劫案， 3 名搶匪當時手持磚塊，企圖打破店家大門進入搶劫。但其中一名搶匪見同夥遲遲打不開大門，異想天開的決定用投擲磚塊方式，卻砸到正在破門隊友的後腦，導致他當場昏迷不醒。警衛聽到聲響出來查看，其餘兩個同伴一點義氣都沒有，將人留在現場就匆匆逃走。

據現場監視器畫面顯示，時間是深夜 11 點多， 3 名搶匪共乘一輛機車抵達現場，坐在最後面的毛帽男率先下車，手持磚頭往店家大門猛砸。另一安全帽男先是背對隊友四處查看，接著從懷中掏出磚頭轉身就往大門丟去，結果不偏不倚的正好砸在毛帽男後腦杓，害他立刻倒地失去意識。



▲安全帽男見毛帽男遲遲破不開大門，從懷中掏出磚頭奮力一丟。（圖／翻攝自Youtube）



▲磚頭正好砸中毛帽男後腦。（圖／翻攝自Youtube）



▲安全帽男懊悔的雙手抱頭，上前試圖叫醒毛帽男。（圖／翻攝自Youtube）

安全帽男眼見自己失手砸昏隊友，立刻懊惱的雙手抱頭、試圖將隊友喚醒。沒想到此時警衛聽聞聲響前來查看，嚇得剩下的 2 人只能把昏倒的同伴留在現場倉皇逃跑。



▲見警衛現身，剩下的 2 人只好把毛帽男丟在原地逃跑。（圖／翻攝自Youtube）

影片曝光後引起網友討論與瘋傳，留言「蠢到難以置信」、「就你沒戴安全帽，被砸活該」、「除了天才之外，我不知道該說什麼了」、「為什麼剛好就沒戴頭盔的被砸」、「真的是豬隊友」、「跟我的同事一樣蠢」；不過也有人質疑影片真實性，留言「有這麼準？」「假的吧」。