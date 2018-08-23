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中央社

被動元件MLCC續供不應求 到明年看價格上揚

中央社2018/08/23 11:11
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）被動元件MLCC市況備受關注。外資法人報告預期，到2019年底前MLCC仍供不應求，主要供應商正進行價格談判，預期今年下半年到明年，MLCC價格上揚可期。

積層陶瓷電容（MLCC）市況備受關注。歐系外資法人報告預期，到2019年底之前，MLCC供需狀況仍無法平衡，目前MLCC供應仍持續緊俏。

報告指出，許多OEM（委託代工）廠商已建立風險緩衝機制，因應MLCC供不應求的市況，包括日本、台灣和美國的MLCC供應商，也反應許多客戶詢問簽訂長約確保MLCC供貨的可能性。

從應用端來看，MLCC缺貨明顯出現在汽車電子、伺服器和資料中心等領域，智慧型手機用基本型MLCC產品也相對短缺。

標準型MLCC產品缺貨，部分代工廠和車用廠商有意採用小型化MLCC設計，不過歐系外資法人預期，起碼要3年後部分車用客戶才能轉型到小型化MLCC產品。

從價格趨勢來看，報告指出，對於所有MLCC品項產品，特定日系MLCC大廠正與所有客戶進行價格談判，其他日系廠商價格談判的品項以標準型MLCC為主。此外韓系MLCC廠商與主要客戶價格協商的作業可能延續到第3季。

整體觀察，報告預期今年下半年MLCC價格可能有另一波漲價潮，到2019年MLCC價格仍有上漲趨勢。

本土法人日前指出，MLCC設備端交期仍有14個月到18個月，在日廠持續擴充高階製程情況下，預期其他區域MLCC供應商取得設備仍有相當難度，預期產能大幅開出可能性低，看好MLCC產業今年下半年到明年價格仍有上漲空間。

MLCC大廠國巨（2327）先前在法說會上表示，晶片電阻和MLCC持續供不應求，未來供不應求狀況將更明顯。被動元件基本面仍非常健康，但供給和需求仍無法平衡。

在產能擴充部分，法人指出，國巨未來2年將擴充MLCC產能，預估年產能擴充幅度約15%，明年可增加900億顆MLCC產量。

觀察全球積層陶瓷電容器產業版圖，主要大廠包括日本村田製作所（Murata）、韓國大廠SEMCO、台灣廠商國巨、華新科、日本廠商太陽誘電（Taiyo Yuden）、KEMET、AVX、TDK等。（編輯：林孟汝）1070823

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