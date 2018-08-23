Aramco取消IPO？沙國否認：仍在等待最佳條件

他說，「IPO 的時間將取決於多種因素，包括有利的市場條件，以及公司將在未來幾個月內進行的下游收購。」

沙烏地阿拉伯能源、工業和礦產資源部長兼 Aramco 董事長 Khalid al-Falih 在一份聲明中表示：「沙國政府仍然致力於在條件最佳時自行選擇 Aramco 的首次公開募股 (IPO)。」

在報導發表後，熟悉籌備上市過程的消息人士表示，「掌握沙國實權的王儲仍希望在未來某個時間點將 Aramco 公開上市。」

消息人士表示，由於油價已經反彈至每桶 70 美元以上，緩解沙烏地的財政壓力，因此 IPO 現在不那麼緊迫了。

Aramco 的 IPO 將是史上最大規模，並且是沙國王儲 Mohammed bin Salman 雄心勃勃的沙國經改計劃的核心。沙烏地阿拉伯希望全球最大的石油公司 Aramco 的估值能達到 2 兆美元，儘管部分外部分析師認為其估值只有該公司的一半。

沙國王儲 2016 年 1 月首次將 IPO 計劃公開，當時他還是王國的副王儲。

該計劃出現在油價暴跌至谷底期間，原油期貨從每桶超過 100 美元降至不到 30 美元。油價的暴跌讓沙烏地阿拉伯預算陷入赤字，並最終迫使該王國協調大約 20 多個產油國聯合減產。

al-Falih 在週四的聲明中表示，「該公司已經完成了 IPO 準備的內部計劃。」並補充說章程已經修改，國營石油公司已經轉變為股份公司，因為 Aramco 嘗試確保其內部財務報告符合潛在的上市地點要求。