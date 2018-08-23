面臨二度逼宮 澳洲總理滕博爾地位岌岌可危

（中央社雪梨23日綜合外電報導）四面楚歌的澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）今天面臨第2波逼宮挑戰，挑戰他領導地位的前內政部長杜登（Peter Dutton）要求自由黨召開閉門會議進行表決。

被視為強硬保守派的杜登說，他如今已取得足夠支持，有信心能把立場溫和的滕博爾拉下台。

他在簡短聲明中說：「我今早致電總理並告訴他，我的判斷是，黨內大多已不再支持他的領導地位。」

「因此，我要求他召集會議，我將在會上挑戰自由黨的領導權。」

滕博爾21日在自由黨投票以48對35票，保住領導大位。