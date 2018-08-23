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中央社

面臨二度逼宮 澳洲總理滕博爾地位岌岌可危

中央社2018/08/23 10:57
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社雪梨23日綜合外電報導）四面楚歌的澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）今天面臨第2波逼宮挑戰，挑戰他領導地位的前內政部長杜登（Peter Dutton）要求自由黨召開閉門會議進行表決。

被視為強硬保守派的杜登說，他如今已取得足夠支持，有信心能把立場溫和的滕博爾拉下台。

他在簡短聲明中說：「我今早致電總理並告訴他，我的判斷是，黨內大多已不再支持他的領導地位。」

「因此，我要求他召集會議，我將在會上挑戰自由黨的領導權。」

滕博爾21日在自由黨投票以48對35票，保住領導大位。

滕博爾尚未公開回應他的領導地位所面臨的最新威脅，不過澳洲廣播公司（ABC）報導，他在電話中回絕召開另一場黨內會議的要求。

為迫使滕博爾召集會議，杜登必須提出由大多數部長簽署的請願書，說明他們對滕博爾的領導已失去信心。

澳洲媒體廣泛報導，杜登正在匯集這類請願，但目前還不清楚有多少人在上頭署名。

在此之前，滕博爾在數個月來的民調中表現差勁，在能源價格節節攀升之際，他將碳排放目標入法的計畫20日也遭到同黨政治人物反抗。

杜登挑戰領導權失敗後辭去內閣職位，至少還有另外9名部長追隨他的腳步提出辭呈。

滕博爾目前只接受杜登與國際發展部長威爾斯（Concetta Fierravanti-Wells）的辭呈。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070823

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