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中市捷運藍線獲報行政院核定　今年可望啟動綜合規劃

記者柳榮俊／台中報導2018/08/23 12:25
▲中市捷運綠線年底試營運，藍線也獲報行政院核定，台中軌道路網完成指日可待（圖／市府提供應)
▲中市捷運綠線年底試營運，藍線也獲報行政院核定，台中軌道路網完成指日可待（圖／市府提供應)

台中市捷運藍線邁出關鍵一大步！在台中市政府歷經3年多爭取下，捷運藍線已納入中央前瞻計畫，並獲中央同意延伸至台中港。全案昨（22）日經由交通部報請行政院核定，市府預計今年即可啟動綜合規劃作業。

交通局長王義川表示，南北向的捷運綠線今年底將試運轉，東西向的捷運藍線將與其形成十字軸線，搭配大台中山手線環狀鐵路，台中市跨越山海屯市區的軌道路網已經成形。


▲台中市大力推動交通建設，已明顯改善主要幹道交通壅塞問題（圖／市府提供應)

王義川表示，市長林佳龍上任後，將問題叢生的藍線BRT改革成優化公車系統，不但提升台灣大道整體交通運量與順暢程度，市區往來海線各區之間更是便利。更重要的是，市府因此成功獲得中央同意捷運藍線計畫，並納入中央前瞻基礎建設計畫。

原本中央同意捷運藍線從台中火車站（台中大車站計畫）至沙鹿火車站，但在市府進一步爭取下，行政院今年4月30日審查同意延伸至台中港，以配合市府推動中的「台中港2.0」及「雙港副都心」等重大建設計畫。

行政院支持後，市府也在最短時間重新修正可行性報告書，補充延伸台中港段的資料，並於7月13日通過交通部審查，昨日再由交通部正式呈報行政院核定，可望於今年由市府啟動綜合規劃作業。

捷運藍線規劃西起台中港，行經沙鹿火車站、市政府至台中大車站，串聯海線雙港副都心及台灣大道沿線，並與捷運綠線、台鐵山線及海線車站共站。全線軌道規劃高架和地下型式，高架段設有9處車站、地下段設有9處車站，共設有18處車站，路線長度26.2公里。總經費約981.49億元，包含中央補助452.79億元，地方負擔127.71億元、用地費用34.04億元，以及自償性經費366.95億元。

交通局王局長強調，捷運藍線將與台鐵及捷運綠線串聯成大台中都會區基本軌道路網，是台中市城市發展重要的指標，可有效紓解台灣大道壅塞，蛻變成最便捷的運輸廊帶。未來由台中港到市中心的旅行時間，將由現行90分鐘縮短為45分鐘，節省一半以上，也可鼓勵民眾少開車騎車，預估運量每日24.32萬人次，尖峰運量每小時4.14萬人次。

 

關鍵字捷運綠線捷運藍線台中交通局台中捷運
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