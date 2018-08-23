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政治

獲邱文祥力挺　丁守中盛讚邱P比柯P更屌

記者戴祺修／台北報導2018/08/23 12:54
▲國民黨副主席郝龍斌協調，黨籍北市立委集結為丁守中造勢。（圖／記者戴祺修攝,2018.08.23）
▲國民黨副主席郝龍斌協調，黨籍北市立委集結為丁守中造勢。（圖／記者戴祺修攝,2018.08.23）

退選台北市長後，前台北市副市長、泌尿科權威醫師邱文祥今(23)日在副主席郝龍斌與多位台北市立委陪同下召開記者會，宣示力挺國民黨台北市長參選人丁守中。丁守中也盛讚邱文祥，市政績驗豐富，邱與台北市長柯文哲是大學同學，也是泌尿科國際權威，相信邱P會比柯P更神氣、更屌。

丁守中首先感謝郝龍斌居中協調，盛讚邱文祥在花博場館經營再利用非常用心，市政經驗豐富，對長照制度等政策也有獨到見解；丁守中說，邱是泌尿科權威，門生故舊與病患無數，所以希望借重邱P的醫界人脈、專業，有邱的加入對選戰會有很大的助益。

邱文祥表示，丁守中在他宣布退選後跟他接觸，兩人經過深談，他已經把政見跟丁溝通，在松山機場活化，解決大巨蛋、都市老化、台北藝術中心、內湖塞車等等市政議題上，兩人看法都是不謀而合，他認為參選台北市長就是要端出政策牛肉，讓台北市民過得更好。

至於是否會加入丁守中團隊，邱文祥則語帶保留說，若是狹義競選團隊，丁守中已有團隊在運作，若是跟他徵詢市政議題，他是非常樂意，目前也沒討論到這個問題；丁守中則說，考量邱在醫界還有重要任務、手術，可能不像是大家所想在競選總部的團隊，但邱一定會全力支持他。

立委賴士葆說，邱文祥以成功不必在我的廣大胸襟，退選後全力支持丁守中，讓人感到敬佩；賴士葆也批評柯文哲說，台北市長選的應該是選CEO不是選馬戲團團長，丁守中已經推出一項又一項政見，但柯P除了耍寶還是耍寶，四年花近七千億公帑，但是到底有哪些重大政績可以拿出來？

賴士葆質疑，若柯文哲2018年選上市長，會不會2020年就直接落跑去選總統？邱文祥選在823當天加入丁守中團隊，就像是重砲出擊，而郝龍斌也會率領砲兵團，就像是823砲戰一樣一砲一砲推出政策，選情將從今天翻轉，讓丁守中順利去北市府上班。

立委蔣萬安表示，他在衛環委員會內，看到邱文祥公衛的專業，像是智慧醫療、長照服務、用藥安全、護理人員安全照顧等意見，相信都是丁團隊未來可以借重的地方，所以他認為邱文祥加入團隊如虎添翼，大家一起替丁守中打贏年底選戰。

立委費鴻泰則說，他很久沒有像今天一樣興奮，看郝龍斌與邱文祥加入選戰協助丁守中，希望大家一起支持丁守中，讓台北市走向偉大，讓台北更好；立委蔣乃辛則說，他在市議會時，邱文祥就是副市長，所以他對邱的歷練與執行力非常欽佩，邱願意支持丁守中，讓台北市成更未來、更先進的都市，希望所有市民共同支持丁守中。

黃呂錦茹會後受訪時則說，邱文祥在公衛方面有專業，為人也是幽默風趣，柯文哲號稱智商157分，而身為柯P同學的邱文祥的智商更高達158分，還勝過柯文哲1分。

關鍵字邱文祥柯文哲丁守中郝龍斌蔣萬安台北市長選戰
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