預算拍板定案 台語頻道有望2019年中開播

鄭麗君指出，目前已有由政府支持設立的原民台及客家台等公共媒體，為落實文化平權，文化部近年來積極規劃在公視基金會下設立台語頻道。

文化部今天發新聞稿表示，文化部已在108年度預算中編列新台幣4億元專案預算，補助公視基金會設立台語頻道，公視台語頻道可望於明年中開播。文化部108年度補助公視、華視預算也將創下歷史新高，總計19億9357萬元，約為105年度預算的1.5倍。

106年6月，40多位跨黨派立法委員響應民間社團倡議，連署催生台語頻道。鄭麗君今年4月在立法院教育文化委員會備詢時表示，文化部除107年補助公、華視近9000萬元製播台語節目外，也承諾將優先爭取108年度編列台語頻道專案預算。

鄭麗君說，公視基金會已將今年6月董事會決議將設置公視台語頻道的結論函送文化部，公視基金會將於今年10月提報公視台語頻道營運計畫書，文化部後續將與國家通訊傳播委員會（NCC）合作協助公視台語頻道上架，希望能在明年中順利開播。

針對公視108年度預算，鄭麗君表示，文化部除依現行「公共電視法」下每年編列捐助公視基金會9億元基本運作預算外，也為公視基金會爭取專案補助預算。兩者加計，文化部108年度補助公視、華視預算，包含公視台語頻道預算在內，已創下歷史新高，總計達19億9357萬元。

公視自107年起，在文化部前瞻基礎建設特別預算支持下，已製播「你的孩子不是你的孩子」等劇集，廣受各界好評，未來也將推出「傀儡花」、「天橋上的魔術師」等旗艦作品。（編輯：梁君棣）1070823