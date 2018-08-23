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中央社

新一輪關稅將生效 中美官員低調會晤

中央社2018/08/23 11:24
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）中美兩國官員今天進行兩個多月來的首次會談，試圖解決不斷加深的貿易齟齬。不過未有證據顯示，美國明天將因這次低調會談，停止對中國輸美商品徵收新一輪關稅。

美國有線電視頻道CNBC的影片顯示，中國官方代表團今天赴美國財政部舉行會談。

企業團體表示，希望這次為期兩天的會談，代表兩國將開始磋商，就總統川普要求中國調整貿易和經濟政策一事認真協商。

路透社報導，川普揚言對價值逾5000億美元的中國輸美商品徵收關稅，幾乎是美國每年從中國進口的總額。除非北京同意徹底改變竊取智慧財產權行徑、產業補貼計畫及關稅結構，川普才願罷手。

美國曾指控中國系統性地以不公平手段，迫使美國企業轉移技術，北京對此矢口否認，並說一切按照世界貿易組織（World Trade Organization）的規則走。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）6月未能如願說服中國向美購買大量大豆及液化天然氣，這是兩國官員自那之後的首次正式互動。

對於財政部次長馬爾帕斯（David Malpass）本週領軍與中國商務部副部長王受文舉行貿易磋商一事，川普20日接受路透社訪問時表示，他「不抱太大期待」。

然而，究竟應與中國展開磋商，或透過加徵更多關稅向中國施壓，川普政府的重要成員間曾出現分歧。

財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）支持對話，貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）及白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）則傾向徵稅。

今天有記者問起川普對此次會談有何種期待時，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）說：「這些會談將持續進行。對此我沒有要宣布的事項…我們當然希望（雙邊）達成對美國更有利的貿易協議。」

美國財政部、貿易代表署（USTR）辦公室、商務部及中國大使館均未回應置評的要求。

中國外交部發言人陸慷在北京表示，希望會談能夠取得「好結果」。

陸慷說：「希望大家能夠安安靜靜地坐下來，認認真真地談出一個對雙方有利的結果。」（譯者：鍾佑貞/核稿：張曉雯）1070823

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