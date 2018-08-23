NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
全球總覽軍武頻道名流動態國際暖新聞萬花筒
即時跑馬燈浪費2個金牌點　詹家姊妹僅獲銀牌洪榮宏再轟陳施羽　離婚日想不起來遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
全球

台薩斷交！美國務院態度微妙　刻意只提《台灣關係法》

編輯中心 / 綜合報導2018/08/23 11:59
▲薩爾瓦多與我國斷交，美國務院回應只提《台灣關係法》，未提美陸的「三公報」態度有微妙轉變。圖為外交部長吳釗燮。（資料照片／林仕祥攝）
▲薩爾瓦多與我國斷交，美國務院回應只提《台灣關係法》，未提美陸的「三公報」態度有微妙轉變。圖為外交部長吳釗燮。（資料照片／林仕祥攝）

薩爾瓦多與台灣斷交，美國國務院 21 日罕見重話回應，稱對薩國的決定「深感失望」，強調正在檢視與薩爾瓦多的關係。美國務院並重申遵循《台灣關係法》，卻隻字未提美陸的「三公報」，微妙的態度轉變，引發想像空間。

綜合媒體報導，薩爾瓦多與台斷交，美國務院發言人諾爾特（ Heather Nauert ）以電子郵件回應，表示已知悉台薩斷交消息，「雖然我們認同每個國家都有主權掌控其外交關係，但對這項決定深感失望」，美國也正在審視與薩爾瓦多之間的關係。此外，該發言人特別引用台灣關係法第二條的部分內容，強調基於台灣關係法，任何企圖以非和平方式來解決台灣前途，包括使用經濟抵制及禁運手段在內的舉動，美國都嚴重關切。

過去對於兩岸相關議題，美國國務院都會強調遵守「一法三公報」（台灣關係法，上海公報、中美建交公報和八一七公報），不過這次針對台薩斷交一事，美出乎意料之外刻意只提一法，且大陸並未對台實施經濟抵制及禁運手段，美方卻主動提起，警告大陸勿輕舉妄動。

在中美貿易戰的陰影壟罩之下，外界質疑是否這次中薩建交，大陸有意藉此來反制美國，而美方對於此事只提《台灣關係法》，又主動告誡大陸不要用經濟抵制等手段對付台灣，顯現雙方對抗意味濃厚。

關鍵字國務院台灣關係法三公報中美貿易戰薩爾瓦多斷交
男子被豬隊友誤傷　倒地昏迷被放生公寓藏3嬰屍　酒店妹：都我生的

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan