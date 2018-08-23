台薩斷交！美國務院態度微妙　刻意只提《台灣關係法》

綜合媒體報導，薩爾瓦多與台斷交，美國務院發言人諾爾特（ Heather Nauert ）以電子郵件回應，表示已知悉台薩斷交消息，「雖然我們認同每個國家都有主權掌控其外交關係，但對這項決定深感失望」，美國也正在審視與薩爾瓦多之間的關係。此外，該發言人特別引用台灣關係法第二條的部分內容，強調基於台灣關係法，任何企圖以非和平方式來解決台灣前途，包括使用經濟抵制及禁運手段在內的舉動，美國都嚴重關切。

薩爾瓦多與台灣斷交，美國國務院 21 日罕見重話回應，稱對薩國的決定「深感失望」，強調正在檢視與薩爾瓦多的關係。美國務院並重申遵循《台灣關係法》，卻隻字未提美陸的「三公報」，微妙的態度轉變，引發想像空間。

過去對於兩岸相關議題，美國國務院都會強調遵守「一法三公報」（台灣關係法，上海公報、中美建交公報和八一七公報），不過這次針對台薩斷交一事，美出乎意料之外刻意只提一法，且大陸並未對台實施經濟抵制及禁運手段，美方卻主動提起，警告大陸勿輕舉妄動。

在中美貿易戰的陰影壟罩之下，外界質疑是否這次中薩建交，大陸有意藉此來反制美國，而美方對於此事只提《台灣關係法》，又主動告誡大陸不要用經濟抵制等手段對付台灣，顯現雙方對抗意味濃厚。