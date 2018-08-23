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工商快訊

遊戲廣告大手筆用電影規格拍攝　好萊塢等級鬼斧神工特效

本報訊2018/08/23 15:03
▲魔龍現身台北天空。（圖／公關照片）
▲魔龍現身台北天空。（圖／公關照片）

你沒看錯！台北的天空，竟然出現一隻兇猛無比的魔龍，大肆攻擊這個城市！獸人鬥士、矮人槍手、精靈弓箭手、人類戰士，迅速集結，齊心屠龍！酷炫逼真的視覺特效，令人大呼過癮！ 最吸睛的是，這四個角色彷彿從遊戲中現身真實世界，乍看以為是特效製作出來的遊戲角色，但其實他們是真人所扮演的，360度無死角，完美到不行的精靈與戰士，醜帥卻魅力無敵的獸人與矮人，光是要選出最合適的角色，就耗費了製作團隊好一番功夫。

電視廣告播出後，立即引起大量玩家討論，紛紛以為是好萊塢特效團隊所製作的電影，劇情彷如台灣版「復仇者聯盟」！但最令人驚豔的是，這支遊戲廣告背後可是扎扎實實由台灣導演及特效公司所製作的，導演奚岳隆，活躍於廣告及電影界，屢獲國際獎項，曾為香港TVB電視台打造「MyTV Super Station ID-TVBuddy Meets Set Top Men」獲得2017紐約國際電影電視節大獎，2016年為賓士所拍攝的年度VR大片「極智逃生Escape」亦大獲好評，擁有豐富創意與鮮明影像風格，十餘年的特效製作經驗。

特效團隊則由台灣的兩大特效公司攜手打造：奚岳隆導演的Lmotion Production樂映像製作及SHIGEHARU TOMOTOSHI王重治的SOL VFX索爾視覺特效有限公司。特效監製/導演王重治，曾赴美專研影視特效，並進入加州知名特效公司Hydraulx服務，參與過「阿凡達」、「美國隊長」、「X戰警：金剛狼」等好萊塢大片的視效製作，現在匯集美、日、台特效領域人才，呈現國際水準的視覺震撼！

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