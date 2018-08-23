首波金融監理沙盒名單 最快9月公布

立法院去年底三讀通過台版金融監理沙盒專法「金融科技發展與創新實驗條例」，並於今年4月底正式生效，使台灣成為全球首個以成文法推動監理沙盒的國家，金管會於5月1日起開始接受業者申請沙盒實驗。顧立雄日前表示，除了非金融業，還有約5家金融業者也想進監理沙盒，多集中在支付類，也有一些是區塊鏈，像跨行業務、電子錢包等。

（中央社記者邱柏勝台北23日電）最快9月，金管會就會公布首波金融監理沙盒名單。金管會主委顧立雄今天表示，近期會召開跨部會組成的審查委員會，決定採用「試辦」或進入沙盒實驗，預計第4季就會啟動。

顧立雄今天上午出席第2屆「亞洲信用報告機構溝通平台（ACRN）」大會，會後接受媒體訪問，媒體問及業者申請進入金融監理沙盒進度。他表示，金管會不排除邀請申請業者赴審查委員會闡述理念與創意，藉以取得其他主管機關得安心。

他表示，在沙盒之外，目前金融業原本就有「試辦」機制，且採取試辦，在實驗人數與曝險金額上，其實比沙盒更寬鬆，「現在的想法，是申請案都進委員會討論，同時提出兩種選擇，如果可以用試辦，就試辦；覺得可進沙盒，就進沙盒。」希望最快9月就能公布首波名單。

金管會銀行局長邱淑貞表示，目前申請業者多以支付、小額匯款的創新案件較多，但針對小額匯款，一定要有新模式、新方法，對消費者更便利的創新，才有可能進入試辦或沙盒實驗，且目前只有銀行才能試辦匯款。

對於「試辦」與進入「沙盒」的差別，邱淑貞表示，試辦一定是由銀行提出，無需跨主管機關，例如中信銀推出的ATM指靜脈提款。但若是涉及跨主管機關的業務，就會採取申請進入沙盒，且沙盒可以結合非金融業者，規模也可以擴大。（編輯：蘇志宗）1070823