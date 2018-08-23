新世代新政治　時力新北議員參選人提九大市政主張

時代力量也提出三點，包括第一、針對勞動保障，新北市政府是否願意導入勞檢陪同鑑定制度，並建立對違規者量能裁罰；第二、針對居住正義，市長參選人們是否支持開徵囤房稅和豪宅稅，推動社會住宅的具體目標又是如何？第三、針對議會透明，議員參選人們是否承諾當選後全面公開配合款的資訊，供市民共同檢視？

時代力量新北市議員參選人訴求以專業改革的魄力，告別舊政治高牆，迎接新北新時代，今（23）日特召開「三大面向、九大主張」共同政見記者會；此外，先前向2位市長參選人提出「新北市政公開對談」的邀請，也希望8月27日前能得到正面的回應。

第四選區議員參選人彭盛韶表示，要打造新北成為更友善宜居的都市，必須解決許多市政沉痾，首要工作就是提升議會的市政監督能力；因此，時代力量希望將「新世代新政治」帶進地方議會，告別財團和舊勢力，讓市政回歸專業，真正把市民生活需要的「小確幸」當成「大代誌」來推動，進而「爭公義要平權」。

第八選區議員參選人曾柏瑜指出，台灣民主發展已經進入訴求「公開透明」的新階段，這股浪潮卻還沒能進入地方政治，過去進行新北議會監督的最大發現，就是議會更透明，議員履行監督市政的表現就更好；同時主張讓政府資料更加開放，並全面公布議員建議款的用途，到底是圖利綁樁還是福國利民。

第二選區議員參選人唐聖捷說，人口最多的新北市，需要人力及經費更為充足的體育主管機關，主張將體育處升格為運動局，並訂定新北自治條例來指引全民運動及競技運動發展；另新北機車族很多，應透過完整調查，檢討道路設計、公共運輸及停車空間，讓不論開車、騎車、搭車、單車、停車、步行都能安心便捷。

第五選區議員參選人張祐銓認為，一個都市如果年輕世代看不到未來，任何建設和政見支票都是空談，超高房價和低薪過勞，就是剝奪年輕人逐夢權利的最大元兇，主張建立更公平的房屋稅制；針對低薪過勞，也要透過陪鑑的制度和量能裁罰來提高勞檢成效，年輕世代進入議會，就是要爭公義和要平權，實現進步價值。

第三選區議員參選人陳志明強調，今天完整公布九大主張，就是要接受各方公開檢視，相信新政治要有新選風，應該針對具體政見來對話，先前向二位市長參選人提出「新北市政公開對談」的邀請，希望8月27日前能得到正面回應；第十選區議員參選人黃智姍說，要從與我們最切身相關的長照及托育政策著手改變。