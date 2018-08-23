NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈浪費2個金牌點　詹家姊妹僅獲銀牌洪榮宏再轟陳施羽　離婚日想不起來遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

大陸54家紙廠廢紙齊漲+漿價居高不下 紙價可望喊漲

鉅亨網2018/08/23 11:41
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

大陸 54 家紙廠一致上調廢紙報價，加上紙漿價格居高不下，分析師預期，若原物料成本持續墊高，為反映成本，不排除第 4 季文化用紙、特殊用紙等紙價可能再度喊漲，估計漲幅約在 5-10%。

受到漲價題材帶動，工紙大廠榮成 (1909-TW) 今天最高漲約 5%，5 日線正式上穿 10 日線呈現黃金交叉；正隆 (1904-TW) 也漲超過 4.8%，股價最高漲到 21.65 元創新高；華紙 (1905-TW)、永豐餘 (1907-TW) 也都有超過 2% 漲幅，造紙類股紅通通，推升造紙類股指數上漲超過 3%，創近 1 個月新高。

受到大陸禁廢令影響，嚴控國外廢紙進口，而緊接著將迎接第 4 季購物旺季的紙箱需求，大陸對原紙及工紙需求龐大，在廢紙原料供給減少、需求持續提升下，導致當地廢紙收購價飆升，最新傳出，大陸 54 家紙廠一致上調廢紙報價，每噸平均上調人民幣 30-120 元不等，多家大型紙廠均再次漲回每噸人民幣 3000 元，最高甚至飆升到每公噸人民幣 3400 元的高價。

榮成表示，大陸從去年起嚴格限制進口廢紙，榮成在大陸的子公司改用大陸國內廢紙，比較每公噸價格，大陸國內廢紙比進口廢紙高出約人民幣 1000 多元。

榮成承受廢紙高漲的採購壓力，上半年合併稅後純益 9.95 億元，年減 47.6%，每股稅後純益 0.87 元，年減 49.1%，上半年獲利較去年同期幾近腰斬。但如果細看第 1 季與第 2 季狀況，經過內部調控與部分停機後，第 2 季獲利已開始轉好，第 2 季稅後純益 7.2 億元，季增達 1.69 倍，顯見榮成獲利逐季好轉。

而正隆表示，中國大陸因實施禁廢令，導致廢紙原料及工紙產品價格飆漲，正隆因已將海外營運重心移轉越南，中國大陸僅剩紙器廠，未受此衝擊影響，反因趁勢擴大外銷量能，帶動台灣工紙稼動率突破 95%，帶動第 2 季本業營運較首季續揚，獲利跟進成長。

正隆上半年合併營收 207.71 億元，年減 0.18%，但毛利率 18.37%、營益率 5.43%，分創近 9 年、近 8 年同期新高。上半年合併稅後純益 30.81 億元，年增達 3.21 倍，每股盈餘 2.4 元，優於去年同期 0.63 元，亦雙創同期新高。

而紙漿價格居高不下，華紙表示，今年以來特殊用紙均價約漲 15%，文化用紙漲價 10-15%，部分文紙 9 月將再漲 5%，而預期第 4 季漿價價格易漲難跌。目前短纖紙漿自產、長纖紙漿外購，若未來長纖漿價每噸攀升至千美元以上，華紙花蓮廠將考慮生產長纖紙漿。

分析師預期，以廢紙、紙漿為主要生產原料的工紙、文紙、家紙等造紙廠，今年市場經營普遍以穩住合理利潤為優先目標，若原物料成本持續墊高，為反映成本，不排除第 4 季文化用紙、特殊用紙等紙價可能再度調漲，估計漲幅約在 5%-10%。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字造紙廢紙紙漿禁廢令漿價榮成正隆華紙headline
〈房產〉水岸豪宅魅力大 西...波若威搭5G商機列車 股價...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan