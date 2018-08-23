大陸54家紙廠廢紙齊漲+漿價居高不下 紙價可望喊漲

受到漲價題材帶動，工紙大廠榮成 (1909-TW) 今天最高漲約 5%，5 日線正式上穿 10 日線呈現黃金交叉；正隆 (1904-TW) 也漲超過 4.8%，股價最高漲到 21.65 元創新高；華紙 (1905-TW)、永豐餘 (1907-TW) 也都有超過 2% 漲幅，造紙類股紅通通，推升造紙類股指數上漲超過 3%，創近 1 個月新高。

大陸 54 家紙廠一致上調廢紙報價，加上紙漿價格居高不下，分析師預期，若原物料成本持續墊高，為反映成本，不排除第 4 季文化用紙、特殊用紙等紙價可能再度喊漲，估計漲幅約在 5-10%。

受到大陸禁廢令影響，嚴控國外廢紙進口，而緊接著將迎接第 4 季購物旺季的紙箱需求，大陸對原紙及工紙需求龐大，在廢紙原料供給減少、需求持續提升下，導致當地廢紙收購價飆升，最新傳出，大陸 54 家紙廠一致上調廢紙報價，每噸平均上調人民幣 30-120 元不等，多家大型紙廠均再次漲回每噸人民幣 3000 元，最高甚至飆升到每公噸人民幣 3400 元的高價。

榮成表示，大陸從去年起嚴格限制進口廢紙，榮成在大陸的子公司改用大陸國內廢紙，比較每公噸價格，大陸國內廢紙比進口廢紙高出約人民幣 1000 多元。

榮成承受廢紙高漲的採購壓力，上半年合併稅後純益 9.95 億元，年減 47.6%，每股稅後純益 0.87 元，年減 49.1%，上半年獲利較去年同期幾近腰斬。但如果細看第 1 季與第 2 季狀況，經過內部調控與部分停機後，第 2 季獲利已開始轉好，第 2 季稅後純益 7.2 億元，季增達 1.69 倍，顯見榮成獲利逐季好轉。

而正隆表示，中國大陸因實施禁廢令，導致廢紙原料及工紙產品價格飆漲，正隆因已將海外營運重心移轉越南，中國大陸僅剩紙器廠，未受此衝擊影響，反因趁勢擴大外銷量能，帶動台灣工紙稼動率突破 95%，帶動第 2 季本業營運較首季續揚，獲利跟進成長。

正隆上半年合併營收 207.71 億元，年減 0.18%，但毛利率 18.37%、營益率 5.43%，分創近 9 年、近 8 年同期新高。上半年合併稅後純益 30.81 億元，年增達 3.21 倍，每股盈餘 2.4 元，優於去年同期 0.63 元，亦雙創同期新高。

而紙漿價格居高不下，華紙表示，今年以來特殊用紙均價約漲 15%，文化用紙漲價 10-15%，部分文紙 9 月將再漲 5%，而預期第 4 季漿價價格易漲難跌。目前短纖紙漿自產、長纖紙漿外購，若未來長纖漿價每噸攀升至千美元以上，華紙花蓮廠將考慮生產長纖紙漿。

分析師預期，以廢紙、紙漿為主要生產原料的工紙、文紙、家紙等造紙廠，今年市場經營普遍以穩住合理利潤為優先目標，若原物料成本持續墊高，為反映成本，不排除第 4 季文化用紙、特殊用紙等紙價可能再度調漲，估計漲幅約在 5%-10%。