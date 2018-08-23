不滿遭指涉嫌吸毒 吳亦凡告網友勝訴

新京報報導，2017年12月15日，大陸王姓網友在其新浪微博發布訊息，指吳亦凡在參加某品牌活動現場「疑似毒癮發作神情懈怠精神恍惚」，並附上活動現場影片，影片進行消音處理。

（中央社台北23日電）明星狀告網友維權成功再添一例。中國大陸藝人吳亦凡因為不滿一名網友在微博指他「疑似毒癮發作」，一狀告上法院。中國北京海澱法院今天判決該網友須道歉並賠償人民幣3萬元。

據報導，吳亦凡一方稱，他是參加某品牌活動等待媒體採訪時，低聲吟唱歌曲，被污衊為涉嫌吸毒，因此起訴新浪微博運營方及王姓網友。

庭審過程中，王姓網友稱，自己發微博只是「跟風轉發」，其發布涉案微博的目的，是「為了增加粉絲量」，並承認微博內容對吳亦凡造成負面影響，同意賠禮道歉。

法院認為，王姓網友發布微博的行為侵犯了吳亦凡的名譽權，一審判決他刊登致歉聲明並賠償吳亦凡精神損害撫慰金及維權費用共計人民幣3萬元（約新台幣13.5萬元）。

不過法院認為，微夢公司作為網路服務提供者，並未直接發布涉案內容。同時，微夢公司應當事人申請，在訴訟中披露了涉案帳號的註冊及涉案微博的閱讀量訊息，履行了平台義務。因此，法院對案件所涉及的與微夢公司的關聯訴請，不再另行支持（駁回）。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1070823