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〈美股創最長牛市〉牛市有望走得更遠 專家：這隻牛正

鉅亨網2018/08/23 11:50
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美股週三達到史上最長牛市 (3453 日) 的里程碑，就連川普也發推特慶祝，樂觀投資者認為這趟旅程離終點站還遠得很。

在金融和政治動盪的十年中，牛市已蓬勃發展，部分歸功於 Fed 和其他主要央行無限量挹注的流動性，現在即使一些多年來困擾市場的風險依舊存在，Fed 仍轉向收緊貨幣政策，促使一些專家預期牛市即將告終。

但包括倫敦 LPL Financial 的 John Lynch 在內的分析師強調，美國市場還有很大的上行空間。

Lynch 指出，「關稅、貿易戰、通膨、殖利率曲線扁平化、全球經濟放緩......，這些重磅消息不斷，令人質疑這個經濟循環和牛市的持續性，雖然有這些潛在的絆腳石，但我們持續認為經濟和股市漲勢還有足夠的燃料在油箱中。」

在政府支出、企業獲利強勁且市場信心改善的支撐下，市場的潛在力量預計將推動股市至少再一年上行。

Lynch 樂觀前景的一個核心理由是，他沒有看到如過去市場頂峰時普遍有的過熱現象，包括經濟衰退的明顯跡象。

「雖然這個牛市和經濟復甦可能已經非常老了，但綜合考量下，我們幾乎沒看到任何推測終點已近的跡象。」

2009 年 3 月 9 日是金融危機低谷，也是許多人認定的當前牛市「生日」，自該日以來，S&P 500 指數上漲了 320%、道指漲幅 290%，以及 Nasdaq 指數飆升 520%。

今年可能會成為歷史性的一年，因為有一些熱門的投資魔咒完全變了，例如「五月拋售離場走人」，今年不再依循這樣的慣例，自 5 月開始以來，S&P 500 漲幅已近 7%。

可以肯定的是，考量到 8、9 月是股市淡季，且中期選舉前，政治不明確性增強，近期內股市下跌的可能性仍在，但 Lynch 認為，投資者應該將每次下跌都當作進場良機。

「今年 4、5、6、7 月，S&P 500 均收漲，自 1950 年以來，這樣的情形大概十多年發生一次，每次股市會在該年最後 5 個月收高。」

事實上，根據 Bespoke Investment Group 的數據，在牛市期間，大型股指數在接下來 3 個月的表現一直非常紮實，S&P 500 中位數漲幅 5.9%。在這三個月期間內，科技和能源產業的帶動下，S&P 500 產業也都上漲。

華爾街不只 Lynch 抱持這樣樂觀的前景，美銀美林技術分析師 Stephen Suttmeier 也同樣樂觀，他認為最早 2019 年之前， S&P 500 就能測試 3000 點關卡，因為現在市場與 1950 年代的牛市相似，當時利率也開始自低點上升。

但另一方面，並非所有人都認同當前牛市自 2009 年 3 月開始起算，而是 2013 年的 3 月，因為當時 S&P 500 突破危機前收盤高點，也有一些人認為當前牛市要到 2016 年 2 月才算開始。

以 Raymond James 投資長 Jeff Saut 為例，他認為只要出現大崩跌，牛市就不會告終，「因為只要能拉回 20%，俗稱的牛市就還沒結束。」

以他觀點來說，1949 年開始的牛市一直延續到 1966 年，即使在 1962 年甘迺迪總統任內鋼鐵危機時出現 30% 以上的跌幅。他也主張，1982 年出現的牛市一直存活到 2000 年，經歷了 1987 年的大崩潰。

Saut 認為，俗稱的牛市往往至少存活 14 年，估計現行牛市還有好幾年時間可走下去，只要不要出現黑天鵝的攻擊。(即非常不可能發生的事情，一旦發生會產生重大後果)

以此標準而言，現在的牛市正好處於其生命中的壯年期。

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