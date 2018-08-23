虐待動物者公布姓名照片 提點子3日成案

（中央社記者潘姿羽台北23日電）虐待貓狗引發公憤，有民眾在公共政策網路參與平台提案動物保護法加重罰則並且公布施虐者的姓名及照片，短短3天就成案，附議數已超過8千人。
國家發展委員會設立的公共政策網路參與平台的「提點子」服務，開放民眾就關注的議題提案，60天內附議人數達5000人即成案，主管機關須於2個月內具體回應參採情形，並且在平台上公布。
近期虐待貓狗事件頻傳，台北市延吉街5月起陸續傳出流浪貓被潑灑腐蝕藥劑，7月又有光復橋下河岸屢傳打狗事件，有民眾在8月10日提案，除了加重虐待流浪動物罰則，還要公布施虐者的姓名與照片、強制心理治療，並負擔所有動物醫療的醫藥費。
提案人指出，現行動保法對虐待動物的罰則太輕，動物死亡、肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失才得公布其姓名、照片及違法事實，不只沒有嚇阻效力，連實質的幫忙也沒有，為了協助弱勢的流浪貓狗，加重罰則有其必要。
這項提案於8月14日檢核通過，8月15日起進入附議階段，短短3天，附議人數就衝破5千人、迅速成案，至今附議數仍在持續增加、已超過8千人，主管機關依規定須在10月17日前回應對於這項提案的參採情形。
此提案也引起廣大迴響，討論區的留言數達277篇，有人建議「...罰則是可以討論的部分，金額不會是唯一需要執行的項目，例如是再教育課程、義務服務等等」，也有人認為，應將生命教育列入小學中低年級的課程，從小培養對生命的尊重。（編輯：陸倩瑤）1070823