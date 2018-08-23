虐待動物者公布姓名照片 提點子3日成案

（中央社記者潘姿羽台北23日電）虐待貓狗引發公憤，有民眾在公共政策網路參與平台提案動物保護法加重罰則並且公布施虐者的姓名及照片，短短3天就成案，附議數已超過8千人。

國家發展委員會設立的公共政策網路參與平台的「提點子」服務，開放民眾就關注的議題提案，60天內附議人數達5000人即成案，主管機關須於2個月內具體回應參採情形，並且在平台上公布。

近期虐待貓狗事件頻傳，台北市延吉街5月起陸續傳出流浪貓被潑灑腐蝕藥劑，7月又有光復橋下河岸屢傳打狗事件，有民眾在8月10日提案，除了加重虐待流浪動物罰則，還要公布施虐者的姓名與照片、強制心理治療，並負擔所有動物醫療的醫藥費。