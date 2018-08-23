三大面板8月報價揚 面板廠Q3旺季效應可期

面板廠第 2 季獲利表現中，群創第 2 季毛利率、營益率都低於預期，因提列未分配盈餘稅造成每股虧損 0.19 元，也低於預期；法人指出，雖然目前整機製造效益尚未展現，但預期報價反彈態勢有機會持續到第 4 季，將評等由低持股調升為持有，目標價 11.2 元。

進入第 3 季傳統旺季，電視、監視器、筆電面板 8 月價格上漲，研調機構看好 9 月價格可望續漲，有助面板廠營運表現，群創 (3481-TW) 第 2 季轉虧，法人看好第 3 季毛利率可望回升，稅後純益轉正，調升投資評等；顯示器展將在下周登場，群創連續釋出多樣新品參展，展現強烈企圖，今 (23) 日吸引買盤進駐，推升股價挑戰月、季線。

法人指出，仍要留意電視整機去化庫存進度不如預期，及中國大尺寸生產進度提升造成價格壓力的投資風險，法人預估，群創第 3 季毛利率可望回升，獲利轉盈，全年也可望守住獲利。

電視面板報價 7 月開始反彈，8 月全面調漲，根據 IHS Markit 報價顯示，32 吋、40 吋、43 吋面板 8 月調漲 5 美元，50 吋以上大尺寸電視面板調漲 2-5 美元，65 吋止跌減漲，預估漲勢可持續到第 4 季中；IT 面板部分，監視器面板、筆電面板 8 月平均漲幅 0.2-0.5 美元，預估 9 月可續漲。

Touch Taiwan 2018 智慧顯示與觸控展覽會 8 月 29 將登場，群創接連釋出參展新品，包括新 Flexible OLED 軟性面板首款穿戴手錶、智慧音箱、高階 VR 頭戴顯示器、100 吋 16K8K S-UHD 顯示器模組、65 吋 8K Mega-Zone 顯示器模組等產品，鎖定商用、公共顯示器等市場。

群創第 2 季毛利率下滑至 8.8%，營業利益 6.5 億元，營益率 1%，本業維持獲利，但因提列未分配盈餘稅 27 億元，稅後損失 19 億元，每股虧損 0.19 元，終結連 7 季獲利；累計上半年稅後純益 10.07 億元，每股純益 0.1 元；第 3 季展望樂觀，法人看好，外資連續 5 個交易日買超群創，今日股價以 11.3 元開高，一度拉升到 11.4 元，挑戰季線，盤中漲幅 0.44%。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與

布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價

外 15% 的標的，例如：群創凱基 7C 購 01 (081082-TW)、群創國泰 7C 購 01 (080934-TW)、群創富邦 81 購 01 (082300-TW) 等。