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中央社

搭完雲霄飛車竟頭痛又牙痛 偏頭痛惹禍

中央社2018/08/23 11:51
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者張茗喧台北23日電）50歲的周小姐6年前搭了雲霄飛車後，開始每天頭暈、頭痛，後來甚至蔓延到牙齒、脖子、肩膀都痛，跑遍各種科別求診，吃止痛藥也無法緩解，1年多前總算確診是偏頭痛惹禍。

收治患者的新光醫院整形外科醫師陳柵君今天在記者會中表示，全台約有150萬人飽受偏頭痛所苦，根據國際間統計，約有3%到14%偏頭痛會演變成慢性偏頭痛，也是所謂的「頑固型頭痛」。

陳柵君說，導致偏頭痛的原因很多，可能和三叉神經、下視丘的生物訊號異常有關，也可能受到體質、飲食、生活壓力、工作形態、女性生理期或睡眠等因素干擾，目前確切原因仍不明，一痛起來恐嚴重影響患者生活，有些患者一天得吃40顆止痛藥才能緩解。

今年50歲的慢性偏頭痛患者周小姐受訪時表示，她從小就有頭暈問題，一直以為是眩暈症狀，但治療後不僅效果不佳，整個人也因藥物變的傻又遲鈍，讓她相當痛苦。

直到6年前搭了雲霄飛車之後，她的頭暈症狀加劇且併發劇烈頭痛，後來甚至連牙齒、後頸、肩膀都痛，吃止痛藥只能稍稍緩解，每一次疼痛前都會看見閃光、流星，找遍各科醫師求診，甚至拔牙、做根管治療都沒效，1年多前總算確診為偏頭痛，注射肉毒桿菌後成功擺脫疼痛。

陳柵君解釋，之所以會有偏頭痛症狀，主要是神經受到壓迫，因神經位於肌肉的中央，當肌肉出現不正常的劇烈收縮，就可能出現疼痛症狀，如果沒有治療，還可能蔓延至口腔、後頸、肩膀等部位。

在治療上，除了可尋求神經內科醫師以藥物治療，整形外科方面也可以注射肉毒桿菌減少肌肉收縮，或是以手術切除疼痛神經外圍的部分肌肉，再填入脂肪作為保護層，減少神經壓迫，就能有效緩解頭痛。

陳柵君也提醒，如果頭痛已經長達5年以上，而且用遍各種藥物、止痛藥都沒效，可就醫評估是否改注射肉毒桿菌緩解或以手術治療，有助找回正常生活。（編輯：黃于）1070823

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