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台股盤中－雙雄領軍+傳產族群助攻 指數量縮站穩10

鉅亨網2018/08/23 11:53
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台股今 (23) 日受惠台積電與大立光領軍開高，PCB 族群扮演盤面衝鋒角色，加上聯發科、台塑與台化等權值股穩盤，造紙與鋼鐵等傳產族群也各擁題材走揚，惟受到陸股與港股走弱影響，指數早盤開高後，盤中漲幅收斂，在平盤之上做狹幅震盪，維持量縮格局，預估今日成交量可能再次低於千億元水準。

台股今日開盤上漲 13.13 點，以 10817.33 點開出，盤中最低來到 10802.79 點，最高為 10853.35 點；櫃買市場則以 141.13 點開出，早盤一度攀高至 141.69 點，隨後急拉下挫翻黑，最低來到 140.82 點。

蘋概三雄部分，台積電今日股價平盤開高震盪，盤中上漲 0.83%，來到 244 元，成功站回月線；大立光則是早盤開高後，在平盤附近震盪，盤中小漲約 0.33%、來到 4505 元，力拚站回五日線；鴻海為三雄中表現最弱勢者，早盤開高後隨即下挫翻黑，盤中在平盤下遊走，跌幅約 0.37%、來到 81.4 元，力守五日線之上。

PCB 族群在中國 PCB 廠建滔集團被限令停產，使各地 PCB 發出漲價通知，台廠可望受惠轉單效應的利多消息推升下，族群股價強勢慶賀，又以生產基地不在中國的高技漲勢最為凶猛，早盤跳空開高後，盤中直奔漲停價 48.4 元；楠梓電也大漲超過 9%；華通大漲逾 4%、耀華與欣興漲幅超過 3%、健鼎小漲超過 1%。

在沃旭能源昨 (22) 日公布可能入列潛在供應商的名單後，風力發電概念股今日再度掀起漲聲，中鋼構早盤跳空開高，爆量衝上漲停價 28.15 元鎖住，新光鋼大漲超過 8%，台船漲逾 6%，上緯投控與大亞漲幅也超過 5%，世紀鋼上漲逾 3%，華城與大同也上漲超過 2%。

新光鋼相關權證。資料來源：鉅亨網整理
新光鋼相關權證。資料來源：鉅亨網整理

以上市族群來看，造紙族群最為強勢，上漲逾 3%，其次為電纜族群，表現最為弱勢的為電零、水泥類股；櫃買市場以紡織與營建族群最強勢，表現最弱勢的為電零與資服族群。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，近期受到美股費城半導體指數走弱影響，拖累電子股表現，盤面以紡織與鋼鐵等傳產族群表現為主，但此為過渡時期，明 (24) 日台股可能持續震盪，下周起就可望在費半指數走強拉動下，帶動台股蘋概股等電子族群重啟題材，盤面資金可能以電子股承接。

邱鼎泰分析，台股昨日收盤量不到千億，今日目前看來也將延續量縮格局，預估成交量約在 900 億元左右，而量縮要下跌的空間也有限；預期指數回測 10700 點以下空間不大，短期內將在 10700 至 11000 點做大幅區間震盪整理。

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